2017-04-04

記者徐義平／特稿

馬政府時期推出的合宜住宅政策，誇稱是政府出地、建商興建、民眾買到合宜價格住宅的「三贏」政策，但最後卻是政府賣掉祖產、爆發官商勾結、不肖投資客從中套利的「三輸」結果。

當時推動合宜住宅政策的內政部長為江宜樺，他誇稱，「推動中的『機場捷運A7站』、『板橋浮洲合宜住宅』等兩件個案，應該可以創造九千五百個就業機會，一九五○億元的產值」，「營造民眾、企業及政府三贏局面」；但結果是擔任推手的前營建署長葉世文涉入索賄弊案，合宜住宅政策最終不得不喊卡。

合宜住宅不僅建商搶著標，民眾也搶著抽籤。先開賣的浮洲合宜住宅，因可售戶數僅四千出頭，超過二．五萬符合承購資格的家庭申購，中籤率僅約十六％，被形容是「樂透宅」；但三個月後，好不容易中籤者卻放棄承購，且放棄組數超過五百組，占比近廿五％，當時建商坦言，應是經濟能力不足及外縣巿合格戶抽中而放棄，甚至出現部分中籤戶連自備款都籌不出來，最後忍痛放棄。

這現象也出現在較晚開賣的A7合宜住宅，最終建商降低自備款及分更多期的工程期款，才將情況稍微改善。

如今，這兩大合宜住宅陸續出現法拍屋，不管是否是中籤者真的買不起，還是有投機者從中套利，都凸顯馬政府的住宅政策是沒方向、沒原則，國家資產就會成為弱肉強食者的囊中物。