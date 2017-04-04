錯誤政策 四人最該負責
2017-04-04
從定案、招標、抽籤到動工 兩年敲定
〔記者高嘉和／台北報導〕合宜住宅政策因爭議不斷，最終喊卡，到底是誰闖出來的禍？從政策發想、拍板到實施過程來看，時任總統的馬英九、行政院院長吳敦義、內政部長江宜樺及營建署長葉世文等，都得負起一定的責任。
其實，合宜住宅政策就是選舉政策。馬政府時期的劉（兆玄）內閣，被外界認為是菁英份子主導的「博士內閣」；到吳（敦義）內閣，則是高舉「庶民經濟」施政大旗，推動所謂「改善庶民生活行動方案」，合宜住宅就是其中一項。
合宜住宅政策表面上是為了平息高房價引爆的民怨，但另一面就是討好選民的選舉政策。吳內閣以罕見的效率，將平價住宅變身為合宜住宅，以新北市板橋浮洲合宜住宅為例，從定案、招標、抽籤到動工，短短不到兩年，也因政策草率，後來爭議不斷。
當時推動合宜住宅政策的內政部長是江宜樺，營建署長是葉世文；後來江升任行政院副院長，當時的內政部長李鴻源直接「打臉」，主張在政府缺錢、空屋率高的情況下，住宅政策應鼓勵「租」，而不是鼓勵「買」，應利用空屋，而不是蓋屋，合宜住宅等新建案因此全部喊停。
空屋多被打臉、爆收賄 合宜宅喊卡
而後葉世文轉任桃園縣副縣長，當時縣長吳志揚在布達就職時稱，「希望借重葉副縣長在都市計畫、國土規劃、環境保護及住宅正義方面的經驗，積極進行桃園縣愛台十二建設中的航空城、交通、都市計畫開發、合宜住宅等多項建設，打造桃園縣成為庶民天堂。」結果是葉世文在八德合宜住宅收賄、新竹眷改案索賄，合宜住宅政策無疾而終。
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