謀合宜宅暴利 投資客賺逾2成

2017-04-04

透過法拍程序 洗掉移轉年限

〔記者徐義平／台北報導〕投資客恐大鑽合宜住宅漏洞謀暴利！根據土地法第七十九之一條，只要透過法拍程序，營建署用來限制移轉年限的「預告登記」就自動消滅；換句話說，拍定人、也就是新屋主隨時可以自由買賣。市場近來傳出，有部分住戶與投資客簽訂權利轉讓合約，再透過法拍程序「洗掉」預告登記，就可以藉此賺取合宜住宅與市價之間的價差，推估至少大賺兩成。

房產業者指出，合宜住宅價格遠低於市價，為了避免投資客操作買賣，桃園A7與板橋浮洲合宜住宅分別有交屋後五年與十年內不得轉售限制，但仍不乏有屋主私下轉賣、轉租，根本不是自住。

簽權利買賣書 閉鎖期後過戶

最常見手法是仿效軍宅投資，投資客與中籤戶談妥售價、預付部分訂金，雙方簽下「權利買賣書」，等閉鎖期後再來辦理過戶，閉鎖期間先出租，也造成合宜住宅出現不合理的出租潮；另房市走跌，傳部分投資客急於脫手，乾脆不繳房貸而遭法拍，再出手搶標，也出現法拍行情高於市價的情況。

業者直言，的確會有些取巧的合宜住宅投資戶，透過法拍程序立即套現，可有一筆獲利金額；但資產遭法拍會對個人債信造成嚴重影響，並不鼓勵這樣做。

根據土地法第七十九之一條，預告登記對於因徵收、法院判決或強制執行而為新登記，無排除之效力；也就是說，綁住合宜住宅移轉年限的緊箍咒，可經過強制執行法拍程序，洗掉五年或十年不得移轉限制。內政部營建署官員私下透露，只要非只租不售的社會住宅，不管是過去的國宅，或是合宜住宅，就難免會出現這樣的惡果。

轉租沒有限制 失合宜宅意義

東森房屋研究中心副理于靜芳表示，政府推動合宜住宅，是要讓一般收入以下、無自宅的家庭購買，因而得以安居；但像是A7合宜住宅針對轉租無特別規定，先前就出現過出租潮，甚至租金遭批評一點都不親民，反而失去合宜住宅的本意；合宜住宅若在規定年限內轉賣都屬違法，建議政府應再加強法規、配套辦法，讓合宜住宅回歸給真正有需要的民眾。