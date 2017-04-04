中企債券爆9筆違約 單季新高
2017-04-04
去槓桿點燃債務危機
〔編譯王惠慧／綜合報導〕中國去槓桿化動作，點燃新一波企業債務危機。今年第一季，包括大連機床、東北特鋼、內蒙古博源控股、山水水泥、中國城市建設、華盛江泉及珠海中富等七家公司共九筆債券爆發違約，創史上最高紀錄。
根據彭博彙編數據顯示，去年全年，中國企業債務違約次數為二十九次，而今年截至目前，就有七家公司爆發九筆違約；彭博報導，中國傳統的經濟模式，仰賴重工業和建設，目前正面臨嚴峻的困境。
中國招商銀行資深分析師劉東亮指出，中企違約的速度將持續下去，實力弱的企業發行債券的難度將更高。
4筆來自傳統「鐵鏽地帶」的遼寧
報導指出，在九筆違約債券中，有四筆來自中國遼寧省的公司，遼寧為中國鋼鐵、煤炭等眾多產能過剩行業集中之地，傳統上被稱為「鐵鏽地帶」。大連機床今年一月就爆出四次債券違約，涉及金額均高達數十億；東北特鋼去年爆發一連串債券違約，去年十月已宣布進行破產清算。
中國人民銀行自去年八月開始，企圖減少市場過度槓桿，使得借貸成本提高。同時，去槓桿也對債券發行造成衝擊，根據彭博數據，中國垃圾級企業國內發債額，在今年第一季減少到三三○億人民幣（四十八億美元），為二○一一年以來最低。自去年十二月三十一日以來，約一二九○億人民幣的中國企業債券取消發行，較去年同期增加五十％以上。
位於內蒙古核心地帶的內蒙古博源控股，在全球金融危機爆發期間，積極發展建築業，但大多都因資金周轉不靈而停工；山水水泥則在中國著手打房以後，面臨經營危機，自前年開始爆發信用違約，目前在香港股市遭停牌。
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