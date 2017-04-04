| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

台幣狂升6趴 外銷匯損破千億

2017-04-04

9年來最大單季升幅 衝擊恐持續擴大

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率首季狂飆六．四％，創九年來最大單季升幅，未做好避險的出口商苦不堪言，若以外銷訂單數據推估，光前兩月外銷企業總匯損已突破千億元，由於三月新台幣仍續揚，衝擊恐持續擴大。

台新投顧協理黃文清表示，新台幣升值導致的企業匯損，影響不僅反映在實際的出口，對任何海外設廠生產、主要以外幣收付貨款，但財報以新台幣計價的外銷企業而言，若未做匯率避險，將導致以新台幣計價的營收年增率低於預期。

黃文清指出，觀察外銷訂單數字，以美元計價的外銷訂單前兩月共六九七．二億美元，年增率十二．七二％；不過，折算新台幣則僅年增五．七六％，從中可推算外銷企業的總匯損高達一四三三．六億元。

如果按產業區分，黃文清說，以資訊通信產品匯損金額最大，推算達四一六億元，其次為電子產品的三七三．五億元，以及精密儀器八十五．五億元。

對於上市櫃公司第一季財報的影響，黃文清認為，預估首季外幣兌換損失將達五○○億元，其中以電子、工具機、汽車零組件、美國房市概念產業等以新台幣計價的外銷型產業衝擊較大。

匯價轉強、成本下降 進口商受惠

不過，黃文清表示，對內需導向的進口商而言，受惠匯價轉強、成本下降，反而有助獲利表現；例如，向國外採購原料、銷售於國內市場的部分食品與鋼鐵業者，將有相當程度的受惠。

黃文清還指出，壽險業者受到台幣升值的影響，預計將產生不少匯兌損失，推估壽險業者第一季外匯損失金額約五○○億元左右；根據金管會統計，去年底我國壽險業者外匯準備金為四四一億元，隨著新台幣升值，一月底已降至三○五億元，二月底再減少七十四億元至二三一億元。

廣告
  • 新台幣匯率勁揚對匯損影響

    新台幣匯率勁揚對匯損影響

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 匯損 單季升幅 新台幣匯率
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清明必吃✧傳統春捲
異國風✧北越炸春捲
如何炒出鮮嫩豆芽？
南、北潤餅不一樣？
轉寄

標題：台幣狂升6趴 外銷匯損破千億


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月4日‧星期二‧丁酉年三月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.