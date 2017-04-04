台幣狂升6趴 外銷匯損破千億

2017-04-04

9年來最大單季升幅 衝擊恐持續擴大

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率首季狂飆六．四％，創九年來最大單季升幅，未做好避險的出口商苦不堪言，若以外銷訂單數據推估，光前兩月外銷企業總匯損已突破千億元，由於三月新台幣仍續揚，衝擊恐持續擴大。

台新投顧協理黃文清表示，新台幣升值導致的企業匯損，影響不僅反映在實際的出口，對任何海外設廠生產、主要以外幣收付貨款，但財報以新台幣計價的外銷企業而言，若未做匯率避險，將導致以新台幣計價的營收年增率低於預期。

黃文清指出，觀察外銷訂單數字，以美元計價的外銷訂單前兩月共六九七．二億美元，年增率十二．七二％；不過，折算新台幣則僅年增五．七六％，從中可推算外銷企業的總匯損高達一四三三．六億元。

如果按產業區分，黃文清說，以資訊通信產品匯損金額最大，推算達四一六億元，其次為電子產品的三七三．五億元，以及精密儀器八十五．五億元。

對於上市櫃公司第一季財報的影響，黃文清認為，預估首季外幣兌換損失將達五○○億元，其中以電子、工具機、汽車零組件、美國房市概念產業等以新台幣計價的外銷型產業衝擊較大。

匯價轉強、成本下降 進口商受惠

不過，黃文清表示，對內需導向的進口商而言，受惠匯價轉強、成本下降，反而有助獲利表現；例如，向國外採購原料、銷售於國內市場的部分食品與鋼鐵業者，將有相當程度的受惠。

黃文清還指出，壽險業者受到台幣升值的影響，預計將產生不少匯兌損失，推估壽險業者第一季外匯損失金額約五○○億元左右；根據金管會統計，去年底我國壽險業者外匯準備金為四四一億元，隨著新台幣升值，一月底已降至三○五億元，二月底再減少七十四億元至二三一億元。