川普說嘴沒用 美企重回墨西哥
2017-04-04
〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普上任後高舉「美國優先」政策，在推特頻頻點名及威脅開徵懲罰性關稅，迫使福特汽車、開利公司等製造商取消在墨西哥投資設廠計畫。但根據彭博報導，川普招數似乎只收到短期效果，如今美國企業再度出現出走潮！
美國優先失靈 三大企業紛出走
伊利諾州的伊利諾工具公司 （Illinois Tool Works）將關閉位於伊利諾斯市的汽車零件廠，並遷往墨西哥的華瑞茲市；為波音公司生產纖維複合材料的勝利集團（Triumph Group），也要裁減華盛頓州廠的員工人數，並將生產轉往墨西哥中部的薩卡特卡斯市及下加州；泰科資訊科技（TE Connectivity）將關閉紐澤西州的壓力感測器廠房，並遷移到墨西哥的埃莫西約市。
外包服務公司Tacna Services執行長鮑德溫（Ross Baldwin）表示，儘管川普仍高舉「美國優先」，NAFTA（北美自由貿易協定）的未來也充滿不確定性，但美國企業抱持審慎樂觀態度，希望華府的冷靜派能夠占上風。
Tacna的業務之一就是協助美國企業管理墨西哥的工人，而墨西哥工人薪資僅是美國的五分之一。鮑德溫表示，儘管去年十一月美國企業僱用墨西哥外包工人陷入停頓，最近則已新增兩個客戶；這是墨西哥一月製造業就業人數年增三．二％，美國卻下跌○．三％的主因。
美企新一波的出走潮，凸顯川普很難只靠嘴巴就翻轉總體經濟的趨勢。德州Tecma集團執行長羅素（Alan Russell）表示，川普計畫重啟NAFTA協商，並揚言要對在墨西哥設廠的企業課徵懲罰性關稅，並無法解決美企遷往低成本國家生產的需求，一如歐洲企業前往低薪資的捷克設廠，亞洲企業前往越南，美國也需要墨西哥，才能維持勞力密集產品的競爭力。
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