財報出不來又被檢舉 檢調搜索台一國際

2017-04-02

〔記者黃欣柏／台北報導〕全國八三五家上市公司原需於今年三月底申報二○一六年財務報告，結果僅台一國際公司因預付貨款等問題未能如期申報；檢調獲報台一國際有財務不明疑慮，三月三十一日同步以涉嫌違反「證券交易法」約談董事長許守信等四人到案釐清案情，訊後均請回。

在中國子公司款項疑不法

據了解，除了財報出不來，檢調另獲報，指台一國際在中國的子公司有多筆高額預付貨款及未收帳款，懷疑可能涉及不法。台北地檢署前晚指揮台北市調查處前往台一國際搜索，漏夜偵訊董事長許守信、財務長高名士、前財務長羅曉婷及董事許守德。

台一國際前晚發布重大訊息指出，因子公司台一銅業、台一江銅對Pacific Union Metal Corporation、深圳吉而富企業管理策劃有限公司、深圳至佳美科技有限公司等有預付港幣、人民幣各二億餘元，加上二○一四年有約港幣六五一五萬元帳款未回收，合計有六項要點需釐清，才無法依規定於期限內公告財報。台一國際也證實，調查人員以偵辦「證券交易法」案件為由，前往蒐集資料，將全力配合檢調釐清案情，目前營運狀況正常。