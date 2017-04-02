大台北物流工業型地產 全球第11名
2017-04-02
〔記者徐義平／台北報導〕商仲業者最近發布「二○一七年投資強度指數」報告，調查全球一五○個城市國內外資金投資當地不動產的總額，大台北因投資標的有限，自二○一五年的四十四名滑落至五十五名；不過，由於電子商務興起，大台北的物流工業型地產投資強度排名全球第十一名，在亞洲地區則排名第八名。
不動產排名退至第55名
調查顯示，全球不動產投資強度前五大城市為奧斯陸、倫敦、慕尼黑、愛丁堡及矽谷，均是歐美城市。台北則由二○一五年的第四十四名降至五十五名。調查指出，台北與許多亞太區城市排名下滑，因為主要商業區不動產多為國內財團所持有，在都會區地狹人稠供給有限的情況下，外資較難找到理想投資標的，導致台北在外資直接投資項目中得分偏低。
不過，大台北在物流工業型地產的投資強度評比為全球第十一名，除了近年台北不動產市場透明度提升，電子商務興起、觀光人潮帶動國際零售品牌進駐、電子製造業仰賴進出口貿易，使得企業對於倉儲物流需求大幅提升，為物流工業地產帶來新的成長契機，持續吸引海內外製造及物流業者青睞。
仲量聯行董事總經理趙正義表示，隨著電子商務快速興起，近年台灣物流業年營業額成長可達二、三成，二○一六年營業額達一．○二兆元，占ＧＤＰ（國內生產毛額）約一成。目前台灣確實有諸多物流業者正積極尋找合適土地，包括國際知名的大型業者，顯見近年來物流地產需求強勁。
趙正義強調，為提升台灣的國際投資吸引力，擁有健全法制、高市場透明度及完整金融制度，仍是持續吸引全球投資人的三大關鍵；政府應持續針對租稅、不動產市場透明度、都市規劃、土地使用及環境永續等政策努力，提供國內外的投資人更為透明友善的投資環境。
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