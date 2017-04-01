提振投資 解決國銀爛頭寸
2017-04-01
記者盧冠誠／特稿
本國銀行滿手爛頭寸，如何提振資金需求，成為政府必須面臨嚴肅課題，特別是自二○○九年馬政府執政時，因企業投資不振，導致企業由資金需求者轉為資金供給者。
正常情況下，家庭部門的儲蓄，透過直接與間接金融的中介管道，提供給企業部門投資用，而企業部門應為主要的資金需求者，但從二○○九年開始，企業由資金需求者轉為淨儲蓄者，難怪國銀爛頭寸問題日益嚴重。
據主計總處統計，企業超額儲蓄在二○○四年至二○○八年，為「負」一八○九億元，但二○○九年至二○一四年卻轉為「正」五二五一億元，成為我國整體超額儲蓄擴大的主要貢獻來源。
該怎樣提振投資？可從排除障礙及政府帶頭雙管齊下，一方面加速解決缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才等五缺困境，另方面則要積極落實日前提出的八八二四億元「前瞻基礎建設計畫」。
消除投資不確定性、引導民間資金投入公共建設，不但可改善國銀爛頭寸難題，還能增加就業及稅收，更是政府當前要務。
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