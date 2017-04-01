國銀陷保1困境 轉拚外幣放款
2017-04-01
〔記者盧冠誠／台北報導〕為跳脫國內微薄利差的紅海殺戮，並搭上美國聯準會（Fed）重啟升息的列車，多數公股行庫近年紛紛轉向利差較高的外幣放款，以及透過財務操作挹注獲利。
去年第四季，本國銀行存放利差連續三季維持在一．三七％的水準，有銀行主管感嘆：「國內授信只能賺賣白菜的利潤，有時卻要扛賣白粉的風險。」
國銀存放利差自二○○三年初失守三個百分點大關後，二○○六年下半年再度跌破兩個百分點，從此之後陷入「一」字頭窘境，並在二○○九年第二季全球金融海嘯期間，創下一．一一個百分點歷史新低。
一位三商銀主管表示，Fed本週再度升息一碼（○．二五個百分點），未必會反映在新台幣利率上，畢竟台灣仍處於資金非常寬鬆的環境，使得國內利差很難有效提升，甚至殺價競爭的情況還會持續。
國內白菜錢難賺，國銀紛紛轉拚利差較高的外幣放款；第一銀行主管表示，預期今年放款可望成長五％至六％，並聚焦在海外分行的外幣放款。
ＯＢＵ成金雞母 海外分行拚放款
華南銀行主管指出，華銀去年國際金融業務分行（ＯＢＵ）及海外分行表現持續成長，稅前盈餘占全行稅前盈餘的比重，自二○一四年的廿九％攀升至卅九％，大幅提升十個百分點，今年目標四十％以上。
彰化銀行主管也說，去年海外放款量在加強布局美國地區授信業務帶動下，成長逾十％；此外，去年全體海外分行稅前盈餘首次突破廿五億元，加上ＯＢＵ的收益，獲利占比提升至四十二％，今年希望來到四十五％。
財務操作方面，彰銀主管指出，內部運用換匯交易，並配合市場利率走勢，操作實現資本利得，去年投資收益成長達卅二％。
台企銀去年財務操作亦繳出不錯的成績單，該項業務貢獻稅前盈餘占比約八％，今年盼提升至十五％，未來朝廿％邁進；另方面，規劃上半年可發行一檔長年期的美元債券，以擴充銀行外幣部位。
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