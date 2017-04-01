利率創低越存越薄 台灣人還是愛存錢

2017-04-01

〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行去年第三季終結降息循環，但去年第四季本國銀行存款加權平均利率仍續跌至○．五七％，創下歷史新低，比全球金融海嘯時期還慘；然而，儘管錢越存越薄，台灣人依舊愛存錢，存款餘額屢創新高。

現存100萬 較20年前利息少5萬

央行統計，全體銀行去年底企業及個人新台幣存款餘額達廿五兆九六六三億元，年增逾七千九百億元，國銀存款加權平均利率則是連六季下滑至○．五七％。

國銀十年前存款加權平均利率還有一．四六％水準，換算下來，民眾現在每百萬元存款，年息少了近九千元，若把時間拉長至廿年前的五％以上利率，每年利息更大減約五萬元。

目前代表央行政策利率的重貼現率為一．三七五％，與二○○九年創下史上最低一．二五％相比，尚有半碼（○．一二五個百分點）距離，但國銀存款加權平均利率卻搶先破底。對此，行庫主管認為，這與越來越多銀行為降低資金成本，積極拉高活期存款比重有關，畢竟國內長期面臨overbanking（銀行過度競爭）困局，在放款利率不易上揚的情況下，只好透過「節流」方式穩住利差。

活存、定存利率差多大？以國銀龍頭台灣銀行牌告為例，活期存款機動利率僅○．○八％，而一年期定存機動利率為一．○六五％，兩者差距近一個百分點。

通膨吃掉定存息 陷實質負利率

不過，若觀察一年期定存利率減去消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率後的「實質利率」，台灣今年實質利率為負○．三三五％，雖低於泰國、瑞士、馬來西亞、印尼，但高於美國、中國、日本、韓國、新加坡、歐元區、英國、香港、菲律賓等。

放款方面，國銀去年第四季放款加權平均利率連五季滑落至一．九四％，創六年半新低，同時也是歷史次低水準。由於存、放款利率季減皆為三個基點（一基點為○．○一個百分點），使得去年第四季國銀利差維持在一．三七個百分點。