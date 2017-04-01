挺住200萬身價 帝寶3拍排除租約

2017-04-01

〔記者徐義平／台北報導〕原定本月中執行三拍的「帝寶」Ｅ棟十三樓法拍戶，台北地院日前再度公告於四月十二日執行法拍，且公告內容中提及已接受債權銀行申請租約排除的理由，並給予租客提出異議的時間，若時間一過，租客沒有提出異議或提出理由不被採納，租約就可順利排除；房產業者研判，三拍每坪底價已跌破兩百萬元，僅一八八萬餘元，在租約排除後，脫標機率已大增，甚至有機會衝破二拍底價，挺住帝寶每坪兩百萬元的身價。

3拍底價188萬 金融海嘯來最低

根據台北地院公告，預計四月十二日執行第三次拍賣的「帝寶」法拍戶為Ｅ棟十三樓，坪數約一三一．三二坪（包括一個車位，約十九坪），底價兩億一一八四萬元，若車位每個行情四百萬元，拆算每坪底價約一八八．五四萬元，已跌破二○一○年的法拍價格，創金融海嘯以來該豪宅新低價。

根據公告，該法拍戶二○一五年十二月二十八日出租給李姓租客，因此債權銀行向法院申請租賃契約是在抵押權設定之後才有，且影響抵押權的實行而予除去；目前尚未確定債務人或利害關係人有無異議，即便有異議而遭駁回確定，該案就會直接點交，反之則不點交。

寬頻房訊解釋，債權銀行歷經一、二拍流標後，認為該租約是影響該法拍屋標脫的主要原因，因此以租約在抵押權設定後才出現，並造成流標結果，向法院提出排除租約申請；目前法院已接受這項理由，但仍會給債務人或是租客一段提出異議的時間，若提出的異議法院不認同，該法拍戶便可點交。