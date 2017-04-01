挺住200萬身價 帝寶3拍排除租約
2017-04-01
〔記者徐義平／台北報導〕原定本月中執行三拍的「帝寶」Ｅ棟十三樓法拍戶，台北地院日前再度公告於四月十二日執行法拍，且公告內容中提及已接受債權銀行申請租約排除的理由，並給予租客提出異議的時間，若時間一過，租客沒有提出異議或提出理由不被採納，租約就可順利排除；房產業者研判，三拍每坪底價已跌破兩百萬元，僅一八八萬餘元，在租約排除後，脫標機率已大增，甚至有機會衝破二拍底價，挺住帝寶每坪兩百萬元的身價。
3拍底價188萬 金融海嘯來最低
根據台北地院公告，預計四月十二日執行第三次拍賣的「帝寶」法拍戶為Ｅ棟十三樓，坪數約一三一．三二坪（包括一個車位，約十九坪），底價兩億一一八四萬元，若車位每個行情四百萬元，拆算每坪底價約一八八．五四萬元，已跌破二○一○年的法拍價格，創金融海嘯以來該豪宅新低價。
根據公告，該法拍戶二○一五年十二月二十八日出租給李姓租客，因此債權銀行向法院申請租賃契約是在抵押權設定之後才有，且影響抵押權的實行而予除去；目前尚未確定債務人或利害關係人有無異議，即便有異議而遭駁回確定，該案就會直接點交，反之則不點交。
寬頻房訊解釋，債權銀行歷經一、二拍流標後，認為該租約是影響該法拍屋標脫的主要原因，因此以租約在抵押權設定後才出現，並造成流標結果，向法院提出排除租約申請；目前法院已接受這項理由，但仍會給債務人或是租客一段提出異議的時間，若提出的異議法院不認同，該法拍戶便可點交。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 震驚！日本滑雪板天才國手 脫衣改拍AV
- 又有人要攔轎！大甲媽祖回鑾在彰化市發生衝突
- 【小小說】不可回收男
- 泰國旅客增 蕭美琴促延長免簽
- 明天起 斗六、水林停收4天垃圾
- 先兄弟後悍將 中職休息室茶壺風暴
- 准林育卉辭呈 徐國勇：公務員不能用言語以暴制暴
- 太陽花無罪 》黃之鋒：港台應連結抗中政治壓迫
- 兒童節連假 竹縣好玩好康多
- 中和巷內暗夜火警 30輛救災車前往救援
- 柯文哲甩開媒體 密會新德里副市長
- 國民黨代表選舉資格 法院裁定改回4個月
- 花3.5億元 3萬路燈全換LED燈
- 18農會總幹事 7女性當「嘉」
- 財劃法雛形出爐 林明溱有「異」見
- 美對敘易轍 默許阿塞德留任
- 《冷眼集》習大大有不能輸的壓力
- 舊台中車站百歲 4月起活動慶生
- 太陽花無罪 》審判長許泰誠 也曾判紅衫軍無罪
- 蝶戀花未給付罹難駕駛職災補償 遭罰百萬元
- 自由廣場》爭議外勞回歸常軌
- 議員批「安心食材」破功 桃市農業局允改善
- 嫌菜太難吃 94歲翁刺傷媳婦
- 台南》fun心悅讀 兒童文學月開跑囉
- 曲棍球高手顧癌嬤 獲頒「自強兒童」
- 國立改市立 桃市長允推動頂尖高中
- 程偉豪盯變態畫面 嘴角上揚 紅衣加持 目擊者翻10倍
- 6家評鑑丁等遊覽車 停止部分營運
- 斥資５億蘭陽溪口 打造生態魅力園區
- 環中東路貫通 潭子人免繞路
- 台將拚上NBA 馬里昂有期待
- 豪神一閃神 籃網輸1分
- 媽祖裝露肚臍 旗山天后宮：無不敬
- 屏東六塊厝產業園區開發環評 民訴願成功
- 「小事也可助人」 她為癌患再剪長髮
- 喝湯加吃肉 營養才足夠
- 基隆八斗子車站 電桿下地燈桿移位
- 8塊肌男神出馬 敗給神祕《怪怪蛋》
- AP精湛製錶 張孝全讚嘆
- 引進音樂表演館 新莊Au捷運商城動土
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：挺住200萬身價 帝寶3拍排除租約
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分