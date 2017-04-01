零持股任董座 美女間諜又買億元宅
〔記者徐義平／台北報導〕豪宅市場買氣凍，蛋白區的新北市新店區短短三個月竟出現兩戶近億元豪宅實價交易，雖然買主是不同企業法人、但同一負責人，且負責人楊芷菻（音同凜）名下幾乎是零持股；她曾遭踢爆利用國會助理身分跟軍方高階將領過從甚密，被媒體稱為「美女間諜」，最終因查無涉入不法不起訴，但身分敏感還是引起房產業界議論紛紛。
根據實價網揭露資訊，去年十二月，新店「玉上園」Ｃ棟二十七樓頂樓戶，以總價一億元成交，買家為「豐禾資產管理」，負責人登記為楊芷菻；這與去年九月砸下九千四百萬元，以「豐禾珠寶」名義買下同社區Ｄ棟頂樓戶，負責人為同一人。
十年前，楊芷菻曾遭媒體踢爆利用國會助理身分跟軍方高階將領過從甚密，疑是從中蒐集軍事機密的中國間諜，最終查無涉入不法，但「美女間諜」稱號始終伴隨著她；幾年前，她也被幾名中國商人提告，涉向中國商人宣稱，只要在台設立公司，即可移民台灣，之後北檢偵查終結，認定罪嫌不足不起訴。
根據經濟部商業司公司登記查詢系統，豐禾資產管理是去年十月十七日核准設立，資本總額為一千萬元，進一步詳查董監事資料，僅有董事楊芷菻一人，出資額僅一萬元；但公司成立不到兩個月，就砸下一億元買下「玉上園」Ｃ棟二十七樓頂樓戶，坪數約一六九．○九坪（包括兩車位、約十四．七八坪）；根據該社區揭露的一個車位單價一四○萬元拆算，每坪約六十三萬元。
董監持股零 資金從哪來？
楊芷菻早在去年九月時，就以豐禾珠寶名義先買下同社區Ｄ棟二十七樓頂樓戶，總價九千四百萬元，坪數約一三五．五一坪，拆算每坪單價約七十五．五四萬元；根據商業司資料，豐禾珠寶是二○一一年四月核准設立，最後核准變更日期為去年十月，董事長就是楊芷菻，資本總額三千萬元，有兩名董事、一名監察人，但與楊芷菻相同，持有股份均為零。
若不計知名的大台北華城豪墅區，自二○一二年八月實價登錄政策上路以來，新店區僅出現過三戶單戶總價逾億的豪宅揭露，均是頂樓戶。最早是二○一二年十月的「養心殿」二十六樓頂樓戶，總價一億五八○萬元；接著是二○一三年十一月的「美麗殿」二十一樓頂樓戶，總價一億元；隔了三年後，豪宅市場買氣已大不如前，但「玉上園」竟在短短三個月內連續出現兩筆億元豪宅成交，且是同一買家，讓房產業界很是好奇。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 震驚！日本滑雪板天才國手 脫衣改拍AV
- 又有人要攔轎！大甲媽祖回鑾在彰化市發生衝突
- 【小小說】不可回收男
- 泰國旅客增 蕭美琴促延長免簽
- 明天起 斗六、水林停收4天垃圾
- 先兄弟後悍將 中職休息室茶壺風暴
- 准林育卉辭呈 徐國勇：公務員不能用言語以暴制暴
- 太陽花無罪 》黃之鋒：港台應連結抗中政治壓迫
- 兒童節連假 竹縣好玩好康多
- 中和巷內暗夜火警 30輛救災車前往救援
- 柯文哲甩開媒體 密會新德里副市長
- 國民黨代表選舉資格 法院裁定改回4個月
- 花3.5億元 3萬路燈全換LED燈
- 18農會總幹事 7女性當「嘉」
- 財劃法雛形出爐 林明溱有「異」見
- 美對敘易轍 默許阿塞德留任
- 《冷眼集》習大大有不能輸的壓力
- 舊台中車站百歲 4月起活動慶生
- 太陽花無罪 》審判長許泰誠 也曾判紅衫軍無罪
- 蝶戀花未給付罹難駕駛職災補償 遭罰百萬元
- 自由廣場》爭議外勞回歸常軌
- 議員批「安心食材」破功 桃市農業局允改善
- 嫌菜太難吃 94歲翁刺傷媳婦
- 台南》fun心悅讀 兒童文學月開跑囉
- 曲棍球高手顧癌嬤 獲頒「自強兒童」
- 國立改市立 桃市長允推動頂尖高中
- 程偉豪盯變態畫面 嘴角上揚 紅衣加持 目擊者翻10倍
- 6家評鑑丁等遊覽車 停止部分營運
- 斥資５億蘭陽溪口 打造生態魅力園區
- 環中東路貫通 潭子人免繞路
- 台將拚上NBA 馬里昂有期待
- 豪神一閃神 籃網輸1分
- 媽祖裝露肚臍 旗山天后宮：無不敬
- 屏東六塊厝產業園區開發環評 民訴願成功
- 「小事也可助人」 她為癌患再剪長髮
- 喝湯加吃肉 營養才足夠
- 基隆八斗子車站 電桿下地燈桿移位
- 8塊肌男神出馬 敗給神祕《怪怪蛋》
- AP精湛製錶 張孝全讚嘆
- 引進音樂表演館 新莊Au捷運商城動土
標題：零持股任董座 美女間諜又買億元宅
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email