微星去年每股盈餘5.79元
〔記者陳柔蓁／台北報導〕微星（2377）昨公布去年每股盈餘5.79元，年增率31.8％，董事長徐祥表示：「電競市場才剛開始」，以中國市場為例，10幾億手機使用人口需要被引導到1台要價5000人民幣的電腦，電競市場想像商機無限。
徐祥昨日法說會上透露，今年第1季有新品延後到第2季出貨，令第2季傳統淡季不淡，全年目標穩定毛利率；期待微星電腦、主機板、顯示卡、系統4大產品線與營收都能有2位數成長。
微星去年營收1022億元，年增19.8%；毛利率14.63%，小幅退步0.43個百分點，是受匯損影響；營業利益率5.4%，成長0.46個百分點；稅後純益率4.78%，成長0.43個百分點；每股盈餘5.79元，成長31.8%。全產品線都呈現成長趨勢，成長最多的是占營收30%的顯示卡，去年因nvidia推出新品刺激，成長幅度高至5成，5月出新品缺貨到11月，產品做到來不及賣還必須空運補料，也因此營運費用中的空運費有提高。
徐祥表示，微星第1季的財務風險在關鍵零組件價格上漲與匯率波動，零組件前2個月上漲3成，零組件短缺因智慧型手機搶料導致。由於產品線中階、中高階產品占營收一半以上，這個客層價格敏感度較低，因此定價有自主權、毛利率也可以控制，公司方面應對零組件價格上漲的主動性高；匯率方面，公司採用自然避險，雖然今年台幣升值6%，說不定之後會回跌，因此不擔心。
徐祥認為：「電競市場才剛開始，雖然大家初期跳進來都能分一杯羹。但微星經營品牌，電競做得好，客戶對顯示卡與主機板會提高信任度，去年主機板在台市佔率已是第2名，產品間的加乘效果已經出現。」徐祥看好未來產業成長潛力在桌機，電競低階市場被手機與平板分食，但也是手機令手遊普遍化，以中國市場為例，10幾億的手機使用人口需要被引導到1台要價5000人民幣電腦，想像商機無限，但需要透過行銷令該區對價格與產品接受度提高、搭配新品刺激。
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