3動能發功 台揚今年營收上看百億

2017-03-31

布局物聯網 營收添新血

〔記者王憶紅／台北報導〕衛星通訊廠台揚（2314）總經理顏信介表示，台揚今年有3大成長動能，包括LNB（降頻器）擴大中階市場，VSAT（衛星通信系統）第2季起出貨增溫，同時，今年有6-7個電信新產品出貨。此外，台揚也已踏入物聯網，為未來營收貢獻布局。法人樂觀指出，台揚在3大引擎拉動下，營收可望逾百億元，較去年大幅成長。

台揚2016年營收75.97億元，毛利率16.66%，稅後盈餘1.64億元，每股獲利0.81元。以產品分布來看，主力產品LNB占比68%、VSAT占23%、電信產品占9%。

顏信介表示，高階LNB在北美市場市佔率約40%，要再擴大市佔率的挑戰頗高，因此北美市場今年將以提升毛利率為主。而以中階產品為主的歐洲、中南美洲市場，則以擴大市佔率為重點。VSAT方面，客戶在4月底發射第3代衛星，而新衛星容量為第2代的2倍，出貨量可望較前一代增加，預期第2季就可陸續出貨，預期供貨期可達3-4年。

顏信介說，電信產品去年推出2個新產品，今年包括RRH（Remote Radio Head）、戶外小基地台Outdor Small Cell方面將有6-7個新產品，目前已在準備及終端驗證，預期今年業績有機會倍增，營收占比有機會回到15-20%。