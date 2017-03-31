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現金減資 華新科︰6.2％ 信昌電︰7％

2017-03-31

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件掀起減資風！繼國巨（2327）今年再度宣布現金減資30%後，華新集團旗下華新科（2492）及信昌電（6173）昨也通過現金減資案，華新科現金減資6.2%，信昌電減資7%。

華新科表示，為提升股東權益報酬率、增加公司每股獲利能力，擬辦理現金減資退還股款給股東。預計現金減資規模約3.22億元，消除3220萬股，以今年2月28日已發行股本總數普通股5.18億股計算，預計減資幅度約6.2%，每股返還股東0.62元，加上每股將配發的1.2元現金股息，每股可領1.82元，減資後股本約48.58億元。

至於信昌電董事會也決議進行現金減資，減資金額1.31億元，消除1311萬股，以3月30日發行股數1.85億股計算，減資比率為7%，股東每1000股將減少70股，每股退還0.7元，加上每股配發0.3元現金股息，每股可領1元。

法人對於被動元件類股的看法顯得樂觀，台新投顧日前報告即指出，被動元件類股受惠日廠退出、手機規格提升，被動元件新增RF元件需求，產業前景看佳，若無意外，2017年營運狀況將比2016年來得好。

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