投資Delta Lloyd重傷 富邦壽認賠30億
2017-03-31
富邦金打歐洲盃夢碎
〔記者廖千瑩／台北報導〕富邦金歐洲夢碎！由於荷蘭最大保險商NN集團確定買下荷蘭保險公司Delta Lloyd N.V所有股權，連帶也影響持有Delta Lloyd N.V股權的富邦人壽歐洲佈局，富邦金昨天代子公司富邦人壽公告，確定處分Delta Lloyd N.V普通股股權，此參股案確定以大虧9070萬歐元（約新台幣30億元）認賠告終。
2015年3月時，富邦人壽看好西歐地區發展潛力，以每股17歐元投資荷蘭保險四哥Delta Lloyd N.V所發新股的6成股權，成為持份5.47%的大股東，之後一度歷經Delta Lloyd N.V股價暴跌，海外投資踩地雷，富邦還去函要求Delta Lloyd為其投資損失負責，去年初又以每股2.85歐元加碼，持股比重提高到7.54%。
去年傳出NN集團以每股5.4歐元價格買下荷蘭保險公司Delta Lloyd N.V所有股權，此案已獲股東會通過成定局，富邦人壽歐洲佈局只有兩個選擇，一個是拿現金認賠出場，另一個就是轉持有NN股權。
富邦人壽昨天公告，以每股5.4歐元的價格出售手中Delta Lloyd N.V持股，交易總金額1.6億歐元（52億元台幣），處分損失9070萬歐元（29.5億元台幣），確定認賠收場。
富邦人壽昨表示，Delta Lloyd於3月29日股東會已通過和NN集團合併案，因而若不接受現金，將轉換成NN集團股票。但考量到若轉換成NN集團股票，因NN面臨併購成功後的整合問題等，效益尚不可知，決定先取得現金出場。
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