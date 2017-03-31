| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 財經

投資Delta Lloyd重傷 富邦壽認賠30億

2017-03-31

富邦金打歐洲盃夢碎

〔記者廖千瑩／台北報導〕富邦金歐洲夢碎！由於荷蘭最大保險商NN集團確定買下荷蘭保險公司Delta Lloyd N.V所有股權，連帶也影響持有Delta Lloyd N.V股權的富邦人壽歐洲佈局，富邦金昨天代子公司富邦人壽公告，確定處分Delta Lloyd N.V普通股股權，此參股案確定以大虧9070萬歐元（約新台幣30億元）認賠告終。

2015年3月時，富邦人壽看好西歐地區發展潛力，以每股17歐元投資荷蘭保險四哥Delta Lloyd N.V所發新股的6成股權，成為持份5.47%的大股東，之後一度歷經Delta Lloyd N.V股價暴跌，海外投資踩地雷，富邦還去函要求Delta Lloyd為其投資損失負責，去年初又以每股2.85歐元加碼，持股比重提高到7.54%。

去年傳出NN集團以每股5.4歐元價格買下荷蘭保險公司Delta Lloyd N.V所有股權，此案已獲股東會通過成定局，富邦人壽歐洲佈局只有兩個選擇，一個是拿現金認賠出場，另一個就是轉持有NN股權。

富邦人壽昨天公告，以每股5.4歐元的價格出售手中Delta Lloyd N.V持股，交易總金額1.6億歐元（52億元台幣），處分損失9070萬歐元（29.5億元台幣），確定認賠收場。

富邦人壽昨表示，Delta Lloyd於3月29日股東會已通過和NN集團合併案，因而若不接受現金，將轉換成NN集團股票。但考量到若轉換成NN集團股票，因NN面臨併購成功後的整合問題等，效益尚不可知，決定先取得現金出場。

廣告
  • 富邦人壽投資荷蘭保險Delta Lloyd N.V失利。 （資料照，記者簡榮豐攝）

    富邦人壽投資荷蘭保險Delta Lloyd N.V失利。 （資料照，記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 富邦人壽 富邦壽
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧桂竹筍滷肉
加分配角✧油蔥酥
嗜辣✧美式什錦燉飯
這些食物勿放冰箱！
轉寄

標題：投資Delta Lloyd重傷 富邦壽認賠30億


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月31日‧星期五‧丁酉年三月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.