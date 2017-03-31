美態度軟化？「NAFTA變動不大」

2017-03-31

〔編譯王惠慧／綜合報導〕《華爾街日報》報導，川普政府向國會發出信號：在即將與墨西哥和加拿大進行的談判中，對北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）的變動基本上不會太大；儘管川普在競選期間猛批上述貿易協定是一場災難。

該報取得在美國國會流傳的一份草案，由美國貿易代表辦公室擬定，顯示美國將會保留一些ＮＡＦＴＡ上最具爭議條款，例如仲裁小組的設計，能讓三國投資人繞過法院解決彼此間的糾紛，批評者認為這侵犯了國家的主權。

報導指出，草案中寫到「改善爭端解決程序」，而不是取消仲裁小組，且美國也不會利用重談ＮＡＦＴＡ的機會，來解決外匯政策上的爭議，或達成雙邊貿易赤字的目標；但有一項重大的改變可能是，草案中提到，若大量進口造成國內產業「嚴重損害或威脅」時，ＮＡＦＴＡ成員國可以恢復關稅。

草案中也提到，希望制定政府採購規定，符合美國法律及川普政府對「美國製造」的偏好，但這麼一來，美國承包商也可能會失去在加拿大和墨西哥的業務。目前ＮＡＦＴＡ要求，有關美國國內基礎建設的投標，美國政府必須考慮起用來自加、墨兩國的廠商。

該報指出，上述文件似乎是與鷹派立場妥協後的成果，利用重談ＮＡＦＴＡ的方式來掀開重新制定貿易協定的新頁，同時也能安撫美國應支持自由貿易的反對聲浪。根據美國貿易法的規定，美國政府必須在正式啟動重談ＮＡＦＴＡ的九十天前通知國會，而目前還不清楚，加拿大與墨西哥是否會同意美方提出的變動。美國貿易代表辦公室則拒絕對此回應。