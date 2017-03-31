抗川普 習恐拉攏親中州政府

2017-03-31

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據彭博報導，美國總統川普預計四月上旬將於佛羅里達州與中國國家主席習近平舉行高峰會，若兩人在貿易問題上發生衝突，習近平將可拉攏與中國經貿關係較為密切的美國一些地方政府，如德州奧斯汀、加州沙加緬度等，來對抗川普。

在川普頻對中國叫陣之際，一旦雙邊貿易關係惡化，中國希望取得更多反擊籌碼。中國商務部表示，將努力與加州、德州、愛荷華州等拓展不同的投資協議，預估可增加雙邊貿易二十五億美元。

中國商務部發言人孫繼文表示：「兩國良好的關係奠基於人民緊密的互動，中國各省與美國各州或兩國城市之間的經濟夥伴關係，提供中美經濟關係重要的基礎。」

儘管與美國地方政府建立關係，是習近平這幾年就推動，但在川普團隊思考是否履行競選承諾，對中國進口產品課徵四十五％關稅之際，中國在華府之外多交朋友，可能減緩保護主義措施的推行。

北京中國與全球化智庫（ＣＣＧ）副主任何偉文表示，若這類合作關係興旺，任何人將很難動搖。去年美國對中國的貿易赤字高達三四七○億美元，占美國貿易赤字總額的近半，引發川普政府關注，但中國也是美國三十三州的三大出口市場之一。