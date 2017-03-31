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台幣貶3分 收30.315元

2017-03-31

〔記者盧冠誠／台北報導〕國際美元續揚，美元指數重返100大關，拖累新台幣匯率呈現貶值格局，終場以30.315元兌1美元作收，貶值3分，為連續第2個交易日收貶，台北及元太外匯經紀公司總成交量為9.61億美元。

外匯交易員表示，由於出口商仍有季底拋匯需求，導致新台幣貶幅受到壓抑，且即將進入4天的清明假期，銀行間交投轉趨保守，匯市量能萎縮。

外匯交易員指出，新台幣短線進入整理，預料下週連假過後才會有較明確的方向，而熱錢動態將是主導匯價波動的關鍵，在外資未大幅賣超台股並匯出前，貶勢恐難放大。

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