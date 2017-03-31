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興航案凍結12億 追復興空廚賤賣中保

2017-03-31

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦復興航空內部人疑涉內線交易、詐欺等案，繼搜索興航總部，凍結興航信託基金12億元，約談前民政局長張國政後，昨再以證人身分約談中興保全發言人朱漢光、林孝信弟媳林鄭珊珊等7人，釐清內線交易案後續，以及復興空廚是否有賤賣給中保一事，朱漢光訊後獲檢方請回，其餘人士漏夜偵訊中。

朱漢光昨訊後否認是因復興空廚涉賤賣中保一事而來，僅表示：「因為偵查不公開，無法多作回應。」

興航去年11月21日停飛、股票交易也全部暫停，但在解散公司的重大訊息曝光前，興航股票交易卻爆大量，從18日的398張，飆至21日的10755張，疑有內線交易之嫌；此外，外界質疑興航高層得知公司將解散，11月4日到7日國際旅展期間，仍販售廉價機票，涉嫌詐欺。

另外，去年3月中保、興航發布重大訊息，復興空廚以5.25億元賣給中保，興航獲利2.38億元，暫時紓解資金燃眉之急，但也引發外界質疑復興空廚是否賤賣給中保風聲，檢方為此昨傳喚相關人士釐清案情。

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  • 檢調昨約談林孝信弟媳林鄭珊珊。（記者謝君臨攝）

    檢調昨約談林孝信弟媳林鄭珊珊。（記者謝君臨攝）

  • 檢調昨再約談中保發言人朱漢光。（記者謝君臨攝）

    檢調昨再約談中保發言人朱漢光。（記者謝君臨攝）

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