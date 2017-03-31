薪情平台上線 賺多賺少查就有
〔記者鄭琪芳／台北報導〕由於政府公布的薪資統計屢遭質疑，為了讓民眾更了解薪情資訊，行政院主計總處花費80萬元建置的「薪情平台」昨早正式上線，讓民眾可以上網查詢各行業、職缺、性別等薪資差異，並可輸入自己的薪資，看看自己的薪資落在哪個區間。
主計總處的「薪情平台」分為「薪情體驗區」、「薪情互動區」、「薪情探索區」及「答客問區」。「薪情體驗區」分為9大主題，包括「個人薪情比比看」、「職缺薪情連連看」、「性別薪資差距」、「行業薪情評高下」、「行業調薪論輸贏」、「勞動報酬知多少」等，提供民眾查詢相關資訊。
主計總處的「薪情平台」昨早上線，中午就超過萬人瀏覽，但網友反應不一，有人嘲諷「請改名薪酸平台」、「這平台就是告訴你，要靠自己努力啦」；也有人認為「早該透明化的東西」、「其實薪資訊息公開對勞工有利」。
根據「薪情平台」資料，去年總薪資（含本薪及固定津貼、獎金、紅利及加班費等）較高的行業，依序為「電信業」10萬4818元、「其他保險及退休基金輔助業」10萬1836元、「電力供應業」10萬0662元、「銀行業9萬8031元」及「其他金融中介業」9萬4279元。
至於去年總薪資較低的行業，依序為「其他教育及教育輔助業」2萬4873元、「其他汽車客運業」2萬7583元及「美容美髮美體業」2萬7601元。
另外，去年薪資漲幅較大的行業，依序是人身保險業增5.04%、化學材料製造業增4.99%及電信業增4.81%。至於薪資跌幅較大的行業，則依序是石油及天然氣礦業減6.7%、用水供應業減5.92%及其他金融中介業減5.24%。
觀察男女性薪資差異，去年工業部門男性平均總薪資為5萬2068元，女性僅3萬8343元，差距達26.4%；服務業部門男性平均總薪資5萬3633元、女性4萬7207元，差距12%，目前男女薪資差距已有逐漸縮小趨勢。
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