3年來首見 製造業轉綠燈

2017-03-31

〔記者王孟倫／台北報導〕經濟數據再次傳來好消息，台灣經濟研究院昨天發布2月「我國製造業景氣燈號」，燈號由代表景氣低迷的「黃藍燈」轉為景氣持平的「綠燈」，結束連4個月黃藍燈的紀錄；台經院表示，主要受惠於全球經濟景氣逐漸復甦，使得製造業整體景氣上揚。

2月整體製造業這顆綠燈，是2014年2月以來首顆綠燈。

對此，台經院分析，由於近期全球景氣復甦，帶動我國進出口、外銷訂單與生產指數等數據表現，加上比較基期較低，拉抬需求面動能，使得2月製造業表現好轉。

從製造業細部產業分析，台經院指出，受惠於原物料與能源價格較去年同期為高，帶動礦產品類、基本金屬類與化學或相關工業產品類報價上漲，使得與原物料相關產業的表現相對較為亮眼，如石油及煤製品、化學材料、金屬基本產業。

至於半導體產業，受到中國智慧型手機需求不如預期影響，半導體供應鏈處於庫存調整階段，加上匯率變動因素，致使以新台幣計價的出口物價指數年跌幅擴大，影響產業售價面表現。整體來看，電子零組件、電腦、電子產品及光學製品業等景氣仍維持低迷的黃藍燈。

不過，台經院也直言，雖然2月製造業景氣燈號轉為持平的綠燈，但從分數觀察，僅僅跨過綠燈門檻值的下限，因此，等到實際生產值與銷售值公布，仍有可能再修正燈號。