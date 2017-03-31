| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 財經

Fed兩官員暗示 今年可能升息4次

2017-03-31

〔編譯盧永山／綜合報導〕聯準會（Fed）2名決策官員表示，由於美國經濟朝充分就業和2%通膨的目標邁進，今年的升息速度可能要比Fed目前規劃的更快；美元聞訊走高。

波士頓聯邦準備銀行總裁羅森格林（見圖，路透）日前表示，為了避免經濟過熱，今年可能需要升息4次。舊金山聯邦準備銀行總裁威廉斯則說，今年不排除升息3次以上。根據Fed官員3月中旬的預測，今年將升息3次，每次0.25個百分點。

外界認為，羅森格林和威廉斯在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）很具說服力。羅森格林一向主張低利率，但去年已改變立場。Fed主席葉倫擔任舊金山聯邦準備銀行總裁時，威廉斯曾是她底下的研究主管。

羅森格林受訪表示：「避免經濟過熱是很重要的事情，經濟一旦過熱，就需要更快的升息速度，這將使迄今所見的經濟改善面臨風險。」Fed官員對美國經濟前景的信心越來越強，並在3月初升息。葉倫先前也表示，只有部分決策官員在做預測時曾考慮川普總統承諾的財政刺激因素。

羅森格林指出，除非經濟數據與Fed的預測差很多，FOMC應做好6月、9月、12月再次出手的準備。

FOMC 17名委員中，先前已有4人表示，今年升息次數可能達4次以上，羅森格林是第5位。但羅森格林在今年的FOMC並無投票權。

廣告
  • 羅森格林（見圖）和威廉斯等聯準會（Fed）2名決策官員表示，由於美國經濟朝充分就業和2%通膨的目標邁進，今年的升息速度可能要比Fed目前規劃的更快，美元聞訊走高。（路透）

    羅森格林（見圖）和威廉斯等聯準會（Fed）2名決策官員表示，由於美國經濟朝充分就業和2%通膨的目標邁進，今年的升息速度可能要比Fed目前規劃的更快，美元聞訊走高。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Fed 升息
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧桂竹筍滷肉
加分配角✧油蔥酥
嗜辣✧美式什錦燉飯
這些食物勿放冰箱！
轉寄

標題：Fed兩官員暗示 今年可能升息4次


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月31日‧星期五‧丁酉年三月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.