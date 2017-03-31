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〈國際現場〉日本Uniqlo積極前進美國展店

2017-03-31

隨著美國百貨零售業者紛紛關店，全球第三大服飾零售業者日本迅銷公司（Fast Retailing）旗下服飾連鎖店Uniqlo，將積極在美國市場展店。迅銷公司行銷長中筋雅彥向財經媒體「CNBC」表示，「我們在亞洲是很大的品牌，但在美國還需要讓消費者認識我們的產品。」

報導指出，Uniqlo為達此目的，要先減少郊區店舖數量，轉向較大的城市設點，例如波士頓或華盛頓。Uniqlo在10幾年前進到美國，一開始在紐澤西州的購物中心開設3家店舖，很快就結束營業，轉而至曼哈頓開設旗艦店。在10年內Uniqlo拓店至20家，但在其他州的店舖仍然很快面臨倒閉。

Uniqlo本週三於曼哈頓舉行了秋裝發表，但零售業分析師Jan Kniffen指出，該公司的問題在於，雖然進行了發表會，但沒有將旗下服飾產品的品質及功能性傳達給美國消費者。他表示，由於在美國消費者心中，該品牌定位與H&M、Forever 21等「快時尚」相同，因此給人一種品質低劣、很快就會穿壞的印象，以現有的策略，將很難讓美國消費者買單。（編譯王惠慧）

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  • 日本Uniqlo積極前進美國展店。（路透）

    日本Uniqlo積極前進美國展店。（路透）

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