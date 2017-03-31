〈台股青紅燈〉跟萬點party說掰掰

2017-03-31

台股距離萬點僅有一步之遙，這種看似近、卻又遙遠的距離，就像一層薄紗遮在眼前，不過這層紗4月開始就會慢慢褪去，眼前呈現的將會相當現實，就是萬點Party要跟大家說掰掰了！

其實台股拚萬點最好的時機就是3月份，為什麼這麼說？大家很清楚這波台股上攻，就是今年大量流入市場的熱錢，推升台幣後，又進場買權值股，而且3月是上市櫃公司公布去年獲利的時候，去年第4季新台幣大貶值，許多公司3月公布的去年財報，明顯優於預期，但這個效應離3月底越近越隨之遞減。

簡單的說，3月的兩大利多就是去年第4季財報佳以及熱錢推升，但4月開始，這個情況將要大幅反轉。首先是熱錢推升新台幣，今年首季台幣就升值了6%以上，而去年整年只升值2.44%，但光是一家和碩（4938）匯損就超過40億元，可以想見台灣上市櫃公司首季財報匯損慘烈的情況，將會從4月開始顯現。

至於熱錢，跟4月中台灣會不會納入外匯操縱國也大有關係，一旦台灣未被納入，可以預見已經在股市、匯市賺飽的熱錢，將會順勢獲利了結，手腳快的，應該會在春假結束後就先落跑，若真如此，股匯雙殺的機率將大幅提高。

其實萬點過不過，跟多數投資人沒有太多關聯，但若大盤出現明顯回檔，個股多少還是會受影響，所以也不用太相信「萬點是起點」、「萬點不是天花板」這種自我安慰的話，顧好自己荷包比較要緊。（無尺碼）