| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 財經

DRAM漲價 半導體今年產值成長11%

2017-03-31

〔記者洪友芳／新竹報導〕受到DRAM與NAND快閃記憶體價格上漲影響，市調機構 IC Insights昨將今年半導體市場年成長幅度上修至11%，較原預估的5%提高到一倍多，這也是近5年來半導體成長幅度最高的一年。

IC Insights指出，目前估計DRAM今年產值將較去年大幅成長39%，NAND快閃記憶體產值則估成長 22%，成長動能來自今年DRAM平均售價（ASP）上揚達37%，NAND快閃記憶體的平均售價（ASP）上升達22%，去年分別下滑12%與22%。

就DRAM而言，IC Insights表示，去年4月DRAM平均售價為2.41美元，今年元月已上升到3.6美元，漲幅達49%，主要因去年下半年PC市場需求升溫，PC用DRAM平均單價上漲幅度強勁，晶圓產出增加速度仍緩慢，預期今年DRAM漲幅強勢將持續。

IC Insights分析，今年DRAM市場總需求量預期將較去年成長3成，但產能僅成長2成，供需缺口會帶動DRAM產業成長超過預期，估今年DRAM總產值將上看573億美元，較去年成長39%，並會是全球最大半導體晶片產品，比標準個人電腦與伺服器微處理器市場的471億美元，多出102億美元。

受惠記憶體需求與ASP上揚，IC Insights預期，今年半導體產值將成長達11%，其中4%來自DRAM與NAND快閃記憶體市場，另7%則來自於非記憶體相關的半導體。過去5年，IC Insights對於半導體產值，有4年是下修或小幅成長，最高為去年年增6%，今年成長幅度首度超過兩位數。

廣告
  • 近日美光傳出轉換到17奈米製程的DRAM生產凸槌，與三星同樣出現轉換製程不順。（路透）

    近日美光傳出轉換到17奈米製程的DRAM生產凸槌，與三星同樣出現轉換製程不順。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： DRAM 半導體
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧桂竹筍滷肉
加分配角✧油蔥酥
嗜辣✧美式什錦燉飯
這些食物勿放冰箱！
轉寄

標題：DRAM漲價 半導體今年產值成長11%


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月31日‧星期五‧丁酉年三月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.