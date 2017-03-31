美光17奈米製程凸槌 南亞科、威剛今年超旺
〔記者洪友芳、編譯楊芙宜／新竹報導〕市場傳出繼三星轉換18奈米製程的DRAM出現瑕疵之後，近日美光也傳出轉換到17奈米製程的DRAM生產凸槌，兩大廠紛出現轉換製程不順，這將使得DRAM缺貨市況更加雪上加霜，價格進一步上漲可期，法人預期有助貨源充足的南亞科（2408）、威剛（3260）等DRAM族群，今年獲利更趨樂觀。
據市場業者透露，美光17奈米是從台中瑞晶電子25奈米轉換過來的計畫。美光在和分析師的會議中，他們僅宣示快速轉換製程，但現在相當痛苦。他們甚至要求供應商暫緩挑剔品質問題。TrendForce記憶體儲存研究（DRMX）認為，美光遭遇比三星18奈米更大的問題。
DRAM大廠持續往先進製程發展，不過良率也備受挑戰，連龍頭廠韓國三星也不例外，今年2月中旬就傳出三星陸續緊急召回大批18奈米製程的電腦應用DRAM模組，即使後來重新出貨給客戶仍出現瑕疵。
繼三星之後，近日美光也傳出轉換到17奈米製程的產品出現問題，且比三星更為嚴重，美光針對凸槌的Rexchip系列17奈米製程產品還要重新設計一版新的產品。
台灣美光未直接回應市場傳聞，但表示「1x奈米仍按計畫進行，預計會計年度2017年底前會有大量產出，公司對目前製程轉換進度感到滿意」。
三星在全球DRAM的市占率將近50%、美光市占率近20%，分居第一大、第三大廠，兩大廠在轉換製程紛出現凸槌的情況，業界認為，從去年下半年起，DRAM就陸續出現供給吃緊情況，帶動價格上漲，今年預估隨著三星、美光製程轉換若出貨順利，缺貨情況到第三季將可紓解；如今，隨著三星、美光兩大廠在電腦應用的DRAM產出均出現狀況，這為市場投下變數，缺貨期將拉更長，價格漲勢恐比預期更大。
法人則預估，第二季DRAM供需將更吃緊，報價恐比第一季更為強漲，相關概念股包括製造廠南亞科、模組廠威剛、創見（2451）、至上（8112）、宇瞻（8271）都將受惠，各家獲利將視DRAM占營收比重與貨源充足與否、低價庫存水位多寡而定。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 朴槿惠遭裁押 淪南韓第3位被逮捕卸任元首
- 女大生夢中遭掀被以為撞鬼 睜眼發現更恐怖
- 小吃店、檳榔攤偷賣維士比 13家挨罰3萬
- 台銀行向斷交非洲友邦求償 兩官司勝訴
- 拜耳、孟山都合併 環保人士諷「地獄聯姻」
- 狡嫌誆警尋槍 脫逃墜谷亡
- 砸2千萬 新北投車站4.1重建亮相
- 拉拉山輕旅行 8路線開放報名
- 《食尚咖啡 對味空間》Caffè Florian
- 高市加碼補助淘汰燃油機車 最高可領3萬9千元
- 性侵懷孕空姐 恐龍法官判免訴
- 民視股東大鬥法 董事長郭倍宏老神在在
- 自由談》再怎麼野蠻也不能這樣
- 竹北興隆國小直笛隊 日木笛大賽金賞大獎
- 〈健康充電站〉中醫養生講座、大腦疾病防治講座
- 金九觀光台車 吳秉叡力推「復活」
- 台東市區下水道開挖 連假交通大考驗
- 《食尚咖啡 對味空間》COVA
- 單親女拚國手 張珮筠跆拳奪金
- 虎尾山子中排分段整治 地方催加快
- 渡邊謙不倫小21歲酒店妹 這樣黏TT
- 中國想測量菲東海域 疑為部署潛艦
- 18趴改革 逾13萬教職受影響
- 環台公路大賽》陳建良亞洲第一 首披藍衫台將
- 被誣賴是小偷 惡少狠砍少女5刀
- 《冷眼集》國安部又壞事了
- 【微小說】訴夢男
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Purported students storm legislature to confront lawmaker
- 豬哥亮癌末病危逾10天 傳無法自主呼吸 多半昏睡
- 訂製Prada 踩場巨星級尊寵
- 桃園電影節開跑 75部影片參展
- 治纏郎 報警最有用
- 玩具標示抽檢 一成不合格
- 輕軌二階動工 引發交通黑暗期疑慮
- 剪檳榔打工 新住民之子夢想修飛機
- 擱來啊! 北韓核試倒數計時
- 頂大首例//科技部認定11論文違規 台大5400萬補助沒了
- 台權會發動國際NGO連署救人
- 勘五星旗廟 彰縣文化局長被帽砸頭
- 楊泮池全身而退 台大師生︰聽當事人解釋後再批判
標題：美光17奈米製程凸槌 南亞科、威剛今年超旺
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email