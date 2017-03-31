美光17奈米製程凸槌 南亞科、威剛今年超旺

2017-03-31

〔記者洪友芳、編譯楊芙宜／新竹報導〕市場傳出繼三星轉換18奈米製程的DRAM出現瑕疵之後，近日美光也傳出轉換到17奈米製程的DRAM生產凸槌，兩大廠紛出現轉換製程不順，這將使得DRAM缺貨市況更加雪上加霜，價格進一步上漲可期，法人預期有助貨源充足的南亞科（2408）、威剛（3260）等DRAM族群，今年獲利更趨樂觀。

據市場業者透露，美光17奈米是從台中瑞晶電子25奈米轉換過來的計畫。美光在和分析師的會議中，他們僅宣示快速轉換製程，但現在相當痛苦。他們甚至要求供應商暫緩挑剔品質問題。TrendForce記憶體儲存研究（DRMX）認為，美光遭遇比三星18奈米更大的問題。

DRAM大廠持續往先進製程發展，不過良率也備受挑戰，連龍頭廠韓國三星也不例外，今年2月中旬就傳出三星陸續緊急召回大批18奈米製程的電腦應用DRAM模組，即使後來重新出貨給客戶仍出現瑕疵。

繼三星之後，近日美光也傳出轉換到17奈米製程的產品出現問題，且比三星更為嚴重，美光針對凸槌的Rexchip系列17奈米製程產品還要重新設計一版新的產品。

台灣美光未直接回應市場傳聞，但表示「1x奈米仍按計畫進行，預計會計年度2017年底前會有大量產出，公司對目前製程轉換進度感到滿意」。

三星在全球DRAM的市占率將近50%、美光市占率近20%，分居第一大、第三大廠，兩大廠在轉換製程紛出現凸槌的情況，業界認為，從去年下半年起，DRAM就陸續出現供給吃緊情況，帶動價格上漲，今年預估隨著三星、美光製程轉換若出貨順利，缺貨情況到第三季將可紓解；如今，隨著三星、美光兩大廠在電腦應用的DRAM產出均出現狀況，這為市場投下變數，缺貨期將拉更長，價格漲勢恐比預期更大。

法人則預估，第二季DRAM供需將更吃緊，報價恐比第一季更為強漲，相關概念股包括製造廠南亞科、模組廠威剛、創見（2451）、至上（8112）、宇瞻（8271）都將受惠，各家獲利將視DRAM占營收比重與貨源充足與否、低價庫存水位多寡而定。