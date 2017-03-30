重慶麗晶年中開幕 挹注營收

2017-03-30

〔記者王憶紅／台北報導〕晶華麗晶酒店集團繼北京麗晶之後，中國的第二個據點重慶麗晶酒店預計在今年5-6月開幕，屆時，可望挹注台北晶華麗晶（2707）營收。

晶華指出，麗晶酒店目前在柏林、北京、黑山港、新加坡以及台北都有據點，加上重慶麗晶開幕後，全球增加到6家，房間數增加到1955間。而除台北晶華麗晶以及柏林是晶華自營外，其餘都是負責經營管理，而重慶麗晶加入營運後，將挹注台北晶華的經營管理費。另外，東歐黑山港二期工程預計在2017年中營運，雅加達麗晶則預計2018年開幕。