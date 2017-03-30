台幣貶1.15角 收30.285元

2017-03-30

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率昨日受到國際美元反彈影響，自逾2年半高點回檔，終場重貶1.15角，以30.285元兌1美元作收，結束連續2個交易日升值走勢，台北及元太外匯經紀公司總成交量為11.3億美元。

外匯交易員表示，穩健的美國經濟數據，支撐市場對美國聯準會（Fed）今年持續升息的預期，帶動國際美元走揚，也讓新台幣近期升勢獲得喘息，但市場多以漲多回檔視之，預料短線呈易升難貶格局機率仍高。

外匯交易員指出，新台幣最近走勢還是要看外資態度，且考量出口商尚有季底作帳拋匯需求，匯價應不致持續大幅走貶；而本週末即將進入連續4天的清明假期，銀行間交投可能會逐步轉趨保守。