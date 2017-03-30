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積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
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Apple Pay綁定國泰世華 最高優惠回饋150元

2017-03-30

〔記者廖千瑩／台北報導〕Apple Pay昨上線，國泰世華銀祭出優惠好康搶市！國泰金控旗下國泰世華銀除了派出副董事長蔡宗翰一早搶先體驗，國泰世華銀也祭出綁定最高回饋150元的優惠。國泰世華銀表示，國泰世華有600萬卡友，3成是蘋果iPhone用戶，盼180萬卡友都能透過Apple Pay輕鬆pay。

Apple Pay來了，台灣是全球第14個上線的國家，國內首波支援Apple Pay的銀行一共有7家，國泰世華銀昨天也宣布，國泰世華銀行MasterCard及Visa個人信用卡皆可綁定Apple Pay，全台有超過10萬台PayWave感應式刷卡機支援付款。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，Apple Pay即將改變客戶進行支付的方式，數位化與行動化正在改變消費者的生活與消費習慣，同時改變銀行與客戶的互動及服務方式，國泰世華銀將持續推出各項創新服務，讓客戶的行動生活更豐富。

國泰世華銀副總鄭有欽說，國泰世華銀與他家銀行不同的是，只要登入行動網銀，就可顯示出所有可綁定的銀行信用卡。

至於民眾關心的安全問題，鄭有欽也說，當民眾透過Apple Pay使用信用卡時，實際的卡號不會儲存在裝置或是Apple的伺服器上，每筆交易都會以獨特的一次性動態安全碼加以授權。

為了迎接Apple Pay登台，即日起至6月30日前，國泰世華銀行卡友以Apple Pay消費，完成消費並登錄，可享100元刷卡金回饋，MasterCard前2萬名客戶再加碼回饋50元優惠。

另國壽的保戶已可在台北、新竹、台中、台南、高雄等地5個服務中心，透過Apple Pay繳保費。

無論出、入境松山機場、桃園國際機場，都可在國壽櫃檯使用Apple Pay購買旅遊保險，若刷國泰世華銀的信用卡並使用Apple Pay刷旅行平安保險，可享保費95折折扣。

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  • Apple Pay昨開刷，國泰世華銀副董蔡宗翰搶先體驗。（國泰世華銀提供）

    Apple Pay昨開刷，國泰世華銀副董蔡宗翰搶先體驗。（國泰世華銀提供）

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