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青年起薪2.5萬 生活花掉4成

2017-03-30

〔記者黃邦平／台北報導〕勞動部昨公布最新調查，社會新鮮人起薪平均為廿五．五Ｋ，每月薪水有四成花在生活費用、近三成投資理財；只有三成七受訪者去年有加班，創下歷年調查新低。

勞動部「十五至廿九歲青年勞工就業狀況調查」每兩年舉辦一次，這次是去年十月到十一月進行；受高等教育普及影響，大學及以上學歷占五十八．三％，較十年前調查時增加了廿九．七個百分點。

受訪青年勞工平均工作總年資三．二年，「初次就業平均每月薪資」為二萬五五四○元，目前平均月薪二萬九四二七元。月薪四十％花在生活費用，廿九％用在投資理財，十六．三％拿去休閒娛樂，十二．二％支應房租或貸款，給父母的孝親費用只占一．一％。

八成四受訪者去年領到獎金，以「三節獎金」和「年終獎金」最普遍，高達七成，工作或績效獎金也有四成七受訪者領到。

有二成九受訪青年打算換工作，超過一半是覺得目前待遇太低。

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  • 勞動部昨公布最新調查，社會新鮮人起薪平均約2.5萬。（資料照，記者廖振輝攝）

    勞動部昨公布最新調查，社會新鮮人起薪平均約2.5萬。（資料照，記者廖振輝攝）

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