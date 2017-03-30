1成勞工月薪不到25k 5成不到41k
〔記者鄭琪芳／台北報導〕勞工「薪」酸！一成月領不到二．五萬元、五成月領不到四．一萬元。行政院主計總處昨公布去年受僱員工總薪資中位數四萬○六一二元，代表一半勞工月領不到四萬○六一二元，並有一成勞工月領不到二萬五一二七元；此外，去年總薪資中位數占平均數降至八十三．二四％，創下調查以來、即近八年新低，薪資分布不均情況惡化。
主計總處調查，去年工業及服務業受僱員工經常性薪資（本薪及固定津貼）中位數三萬三五○二元，年增○．二％；平均數則為三萬九二三八元，年增一．三五％。經常性薪資中位數占平均數比率八十五．三八％，年減○．九八個百分點，為近八年新低。
加計非經常性薪資（獎金、紅利及加班費等），去年受僱員工總薪資（含經常性薪資及非經常性薪資）中位數四萬○六一二元，年減○．五九％，為近三年首度減少；平均數則為四萬八七九○元，年增○．六二％。總薪資中位數占平均數比率八十三．二四％，年減一．○一個百分點，亦為近八年新低。
主計總處官員表示，薪資中位數占平均數比率呈下滑趨勢，確實代表薪資分布不均，但不完全是低薪人數增加所致；事實上，低薪者薪資成長幅度較大，但高薪者薪資也有成長，拉高了薪資平均數，使得薪資中位數占平均數比率下降。
按職類及性別分析，去年職員或監督及專技人員總薪資中位數五萬三九二七元，年減二．五一％；工員或非監督專技人員三萬五四一五元，年減○．七九％。女性總薪資中位數三萬七四三一元，年增○．六六％；男性四萬三九五五元，年減○．八六％。工業部門總薪資中位數四萬○八七八元，年減○．一五％；服務業部門四萬○一六一元，年減一．六九％。
另外，去年受僱員工共七四四．九萬人，依總薪資高低分為十組，有十％（約七十四．五萬人）低於二萬五一二七元，僅十％高於七萬九四二一元；若分為四組，有廿五％（約一八六．二萬人）低於三萬一八四四元，七十五％低於五萬五○九一元。
若以經常性薪資來看，按十分位數衡量，有十％低於二萬○七六八元，僅十％高於六萬一四三七元；按四分位數衡量，有廿五％低於二萬七○六七元，七十五％低於四萬四二一九元。
小辭典》薪資中位數VS.十等分位數
薪資中位數，指將受僱員工（不含執行業務所得者）按每人每月總薪資（含經常性薪資及非經常性薪資，包括本薪及固定津貼、獎金、紅利及加班費等）或經常性薪資（本薪及固定津貼）由小到大排列，取位於中間點的數字，薪資在中位數以上的人數和中位數以下的人數是相等的；例如，2016年總薪資中位數4萬0612元，亦即一半受僱員工每月總薪資不到4萬0612元。
薪資十等分位數，指將受僱員工按每人每月總薪資或經常性薪資由小到大排列，按人數等分為十組，各組間分界點即為十等分位數；例如，2016年受僱員工總薪資第1十分位數為2萬5127元，亦即10%受僱員工每月總薪資不到2萬5127元。（記者鄭琪芳）
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