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元太去年EPS1.69元 電子紙標籤成主力

2017-03-30

〔記者陳梅英／台北報導〕電子書大廠E lnk元太（8069）在結束LCD業務後，聚焦在電子書相關應用的成果逐漸發酵，元太去年本業正式轉盈，毛利率也提升至36.56%，每股稅後盈餘1.69元，展望今年，電子紙標籤已經成為元太營運成長主力，累計到去年出貨已達1億片，預計今年有2成成長。

E lnk元太第4季合併營收34.74億元，稅後盈餘8.91億元，每股盈餘0.79元。2016年合併營收140.06億元，稅前盈餘24.08億元，稅後盈餘19.08億元，每股稅後盈餘1.69元，較2015年大幅成長，不過在EFFS權利金收益上，2016年來自權利金的業外收益約22.5億元，較前一年的30幾億元，減少2成左右，預估今年來自權利金收入與去年差不多。

展望今年，元太看好中國市場在電子書的成長潛力以及市場逐漸成長茁壯的電子貨架標籤，並積極開發智慧標籤、電子紙筆記本，以及電子紙看板（Signage）與建築材料（Architecture）等電子紙技術新應用，或著眼於物聯網（IoT）及智慧城市（Smart City）領域具節能省電與環保優勢的產品。

其中，電子紙貨架標籤上，去年表現亮眼，獲得許多全球性大賣場導入，元太今年將續推黑白黃新產品，另外行李箱智慧標籤去年也成功導入市場，成為智慧標籤新成長動能，累計貨架標籤加上智慧標籤等電子紙標籤出貨總量已突破1億片，成為公司營運成長主要動能之一，今年預計會有2成成長，元太今年上半年營收也將優於去年同期。

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  • E Ink元太科技與大日本印刷展開策略合作，DNP將採用E Ink Mobius?軟性電子紙顯示器所開發出的支援近距離無線通訊(NFC)技術的金融智慧卡。 （照片由元太提供）

    E Ink元太科技與大日本印刷展開策略合作，DNP將採用E Ink Mobius?軟性電子紙顯示器所開發出的支援近距離無線通訊(NFC)技術的金融智慧卡。 （照片由元太提供）

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