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巨大去年EPS8.17元 創四年新低

2017-03-30

〔記者楊雅民／台北報導〕以捷安持自行車聞名的巨大（9921）公告去年集團營收達570.9億元，年減5.5%，稅後淨利30.7億元，年減20.2%，每股稅後盈餘8.17元，創下4年來新低。

董事會並通過去年每股擬配發現金股利5元，配息金額創下6年來新低，以昨日收盤價187元估算，若順利填息，現金殖利率為2.67%。

巨大表示，去年營收和獲利衰退主要是受到中國內銷市場衰退影響，捷安特中國子公司受到中國市場需求疲軟影響，去年營收較2015年有超過2成減幅。

今年中國自行車市場尚未見反轉跡象，但近期共享單車話題持續發燒，短期效應有待觀察，長期將有助於自行車運動的推展與普及。

在自有品牌銷售方面，去年捷安特歐洲子公司的成長，主要受惠於運動型電動自行車近5成的成長；捷安特美國子公司因受到市場競爭對手高庫存削價促銷影響，營收微幅減少。捷安特台灣子公司表現持平，日本子公司及澳洲子公司則都有不錯營運表現。

巨大認為，今年全球三大主要自行車市場，歐洲市場電動自行車將持續成長，美國因市場庫存回復正常，預期銷售也會成長，中國因經濟成長放緩加上共享單車快速興起，仍是挑戰的一年。

今年巨大集團營收目標為審慎樂觀，主要成長動能將來自電動自行車、Liv女性品牌以及自有品牌商品零件。

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  • 巨大表示，今年集團營收目標審慎樂觀，主要成長動能將來自電動自行車、Liv女性品牌以及自有品牌商品零件。（記者楊雅民攝）

    巨大表示，今年集團營收目標審慎樂觀，主要成長動能將來自電動自行車、Liv女性品牌以及自有品牌商品零件。（記者楊雅民攝）

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