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中鼎搶攻美國市場 拿四個案子

2017-03-30

〔記者陳永吉／台北報導〕中鼎工程（9933）進攻美國市場大有斬獲，該公司昨天舉行法說會時透露，目前已拿到四個案子，且組成曾有工程經驗的純美籍團隊，除了積極承攬新的工程業務外，也可能會用購併方式加速進入美國市場。

中鼎表示，由於美國頁岩氣大量開發，使得石化廠導入的原料價格有成本優勢，加上川普上台後，幾乎不考慮環保因素，因此石化下游廠都有擴大在美國設廠或投入新產能的計畫，目前中鼎拿到的其中兩個工程案是台塑（1301）美國廠的設計及統包案，另外還有ExxonMobil及SABIC合資百億美元石化投資案，此外手上也還有20億美元的大案正在備標中，美國市場將是未來重點。

除了美國市場外，去年中鼎也首度踏入獨立國協市場，業主為SafPet LLC公司，計畫將在俄羅斯興建PTA/PET廠，中鼎拿下基礎設計案，隨著知名度增加，預期在獨立國協的機會也會越來越多。

根據中鼎預估，今年到明年第二季止，中鼎在全球潛在總投標金額將超過6600億元，其中煉油石化為5637億元、基礎建設及環境能源為1011億元，其中煉油石化還是以中東為主，基礎建設則以東南亞為主。

中鼎去年得標金額高達856億元，創下歷史新高，在手工程案量2032億元，不過由於首季新台幣大幅升值，仍要觀察匯率對中鼎首季獲利的影響。

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  • 中鼎搶攻美國市場（中鼎官網）

    中鼎搶攻美國市場（中鼎官網）

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