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東芝子公司 西屋電氣聲請破產

2017-03-30

〔編譯王惠慧／綜合報導〕東芝旗下美國核電子公司西屋電氣（WH）週二向紐約法院聲請適用「美國聯邦破產法」第11條，已經啟動相關程序。東芝估計本會計年度淨損可能達1兆100億日圓，創下日本國內製造業最高紀錄。

日本《時事通信》報導，東芝在週二上午召開董事會，決定讓西屋電氣在美國聲請破產，以減少東芝未來更進一步的損失。東芝將陸續與子公司西屋電氣切割，加速從以美國為主的海外核電事業退出的計畫。

東芝表示，截至2017年3月底的會計年度，最終淨損估計將達1兆100億日圓，大幅超過先前估計的3900億日圓。報導指出，東芝打算在2017年內脫手西屋電氣持股，完全撤離海外核電事業，對東芝而言，在法院介入的情況之下進行西屋電氣債務重整及契約更改，可能更容易出售股票。

東芝社長綱川智週二傍晚於東京總社召開記者會時表示，「重建東芝的第一步，就是要阻絕所有與海外核電事業相關的風險。」報導指出，截至今年3月底，東芝資不抵債的金額可能上看6200億日圓，若要盡早脫離資不抵債的情況，東芝在出售半導體事業股權時，必須籌措到1兆至2兆日圓左右。

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  • 東芝旗下美國核電子公司西屋電氣（WH）週二向紐約法院聲請適用「美國聯邦破產法」第11條。圖為東芝社長綱川智於記者會上低頭致歉。（美聯社）

    東芝旗下美國核電子公司西屋電氣（WH）週二向紐約法院聲請適用「美國聯邦破產法」第11條。圖為東芝社長綱川智於記者會上低頭致歉。（美聯社）

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