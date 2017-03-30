東芝晶片廠截標 美國買家佔優勢
〔編譯王惠慧／綜合報導〕南韓《經濟日報》報導，東芝半導體事業招標至週三中午12點截止，SK海力士將捨棄鴻海，和日本金融機構與私募基金協商合作投標。另外，擔任東芝董事的小林喜光週三表示，與美國公司合作已久，不應該出售日本的重要技術，顯示對美國競標者的偏好。
報導引述來自投資銀行的消息來源指出，由於傳聞日本政府排斥來自台灣和中國的買家，因此SK海力士便排斥與鴻海結盟的可能性，會與日本金融機構結盟，競標東芝將分拆出來的半導體事業部份股權。
消息來源表示，SK海力士打算先行投標，然後再和日本當地金融機構與私募基金洽談合作事宜，SK海力士副會長朴星昱及SK電信社長朴正浩將主要負責這次投標的相關談判。
先前，SK海力士曾考慮與鴻海結盟，但後來轉變心意，因日媒報導，日本政府擔心技術遭竊，不喜歡台灣或中國的競標者。該報認為，有力的競標者包括美光科技（Micron）、威騰電子（WD）、SK海力士及鴻海都有機會成為最後的買家。
另外，《日經新聞》報導，週三東芝董事小林喜光在一場記者會上表示，「東芝與美國買家攜手合作到現在，應該在此基礎上，考慮如何防止（技術流出）」；東芝在儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場上目前全球市佔率排名第2，與排名第3的威騰電子屬共同生產的合作關係。
小林喜光指出，業界即將面對第4次產業革命，東芝的技術「非常關鍵」，他表示，中國投入近10兆日圓在NAND Flash上，因為這是網路安全、物聯網及人工智慧的關鍵技術，「如果說輕易地放手這麼重要的技術真的好嗎？我會說不。」
東芝一開始表示將出售旗下半導體事業不到20%的股權，但因美國核電子公司西屋電氣的問題如雪球般愈滾愈大，加上上個月投標截止時，參與的廠商數量不如預期，後來將出售股權比例增加到50%以上，甚至東芝也表示，若價錢合理，不排除出售100%股權。
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標題：東芝晶片廠截標 美國買家佔優勢
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