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〈國際現場〉特易購假帳醜聞 80億和解

2017-03-30

英國零售鉅子特易購（Tesco）同意支付2.14億英鎊（約80.51億台幣），以了結英國監管機構英國重大弊案調查辦公室（SFO）、英國金融行為監理局（FCA）對該公司2014年一件會計詐欺的調查，包括罰金1.29億英鎊及對投資人賠償金8500萬英鎊。後一項賠償金是FCA首次對企業濫用市場的執法。

特易購和SFO達成的協議，使該公司不會因為2014年2月至9月做假帳，而遭到刑事起訴；特易購和FCA達成的協議，該公司同意一項市場濫用的調查結果，即有關於前半年預期獲利數字灌水2.63億英鎊的資訊。特易購應對相關調查及和解金，已在2016-2017會計年度財報提撥2.35億英鎊的一次性支出；前特易購3名主管則因涉嫌詐欺和會計不實，面臨審判。

（編譯楊芙宜）

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  • 特易購假帳醜聞，80億和解。（法新社）

    特易購假帳醜聞，80億和解。（法新社）

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