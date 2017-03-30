〈台股青紅燈〉中國「被巴」概念股

2017-03-30

新台幣強勁升值，季底前已難大幅回頭，出口業者叫苦連天，但最慘的恐是生產基地在中國、被「雙巴」的電子代工大廠，其中貨款收付多以人民幣計價的英業達（2356）最慘；另仁寶（2324）週一宣布以30億餘元入股中國樂視致新電子科技（天津）現增約2.15%股權，嘴巴上說是「強化仁寶與樂視集團的全方位戰略合作」，但實際上恐是被樂視拖欠、被迫以債作股，有些啞巴吃黃連。

美國即將公布匯率政策報告，近來新台幣兌美元升值走勢幾乎煞不住，在亞幣中僅次韓元，對人民幣也是大幅升值。不管是出口或內需的中概股，去年及今年首季財報帳面不是「單巴」、就是被「雙巴」。

英業達及仁寶、和碩（4938）、緯創（3231）等一票電子代工大廠，生產基地都在中國，除英業達被雙巴外，就算仁寶、緯創等貨款收付多使用美元計價，多多少少也被「雙巴」；另近1年來人民幣兌台幣貶值幅度超過1成，美食-KY（2723）等一票中國內需概念股，認列轉投資中國獲利從人民幣轉換台幣計價後，匯差將吃掉不少帳上獲利。

還有，深陷財務風暴的中國樂視，去年中宣布砸下20億美元併購北美電視品牌VIZIO，近來因付不出聘金恐破局；去年第4季才認列樂視6.95億元欠款呆帳的仁寶卻在此時「雪中送炭」？市場當然會解讀仁寶是被巴了，還裝做沒事。（費特曼）