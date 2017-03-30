中國齊星爆倒債 山東現區域金融風暴

2017-03-30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕多家中國媒體報導，山東濱州市鄒平縣鋁加工業者齊星集團由於資金鏈斷裂，爆發欠債超過100億人民幣（約450億台幣），包括對金融業欠債高達70億人民幣、共涉及36家金融機構，且該公司鋁加工本業已經停產；這使鄒平縣面臨區域性金融風暴。

齊星集團有限公司於1995年創立，為中國地方性大型民營企業，被視為山東鄒平縣支柱企業之一，以鋁產品深加工為主業，並涉及鐵塔、新材料、金融、地產等領域，集團控股的山東齊星鐵塔公司於2010年在深圳掛牌上市。齊星集團旗下鄒平鋁業公司於3月15日發布了停產通告，表示集團目前流動資產不足以支撐所有旗下公司運行，鄒平鋁業被迫暫停鋁業生產半年。

中媒魯網財經和第一財經日報報導，齊星集團因資金鏈斷裂，大量銀行貸款到期無法償還，當地正組織金融機構成立債權人委員會，來統一處理債權事宜；鄒平縣官方3月27日召開債權人會議，起草「齊星集團有限公司銀行業債委會合作公約」。

相關報導指出，齊星集團僅在中國金融業的債務就超過70億人民幣，涉及36家債權方金融機構，而在中國民間社會欠債金額約40億人民幣；該集團在中國金融業最大債權人為國信證券，曝險7.3億人民幣。

在齊星集團36個中國金融業債權人中，信貸放款規模在3億人民幣以上者，共有9家業者，包括中國銀行濱州市分行、國信證券、包商銀行北京分行、民生銀行濟南分行、農業銀行鄒平支行在內；放款規模超過1億人民幣規模的中國銀行機構，高達24家。

齊星集團債權方除了銀行業者外，還包括證券公司、資產管理公司、投資公司、信託公司、融資租賃公司、商業保理和小額貸款公司，涉及範圍十分廣泛的中國影子銀行體系的地下放貸。

隨著資金鏈斷裂，為齊星集團貸款擔保的部分單位帳戶也遭查封、凍結等情況，甚至有擔保企業被捲入債權人提起的訴訟程序。部份中媒報導，已有銀行業界對齊星集團提告。

分析師指出，地方政府協助齊星集團成立債權人委員會，旨在防止金融機構抽貸、凍結、執行相關資產情況，確保齊星集團能順利進行資產重組。