中國齊星爆倒債 山東現區域金融風暴
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕多家中國媒體報導，山東濱州市鄒平縣鋁加工業者齊星集團由於資金鏈斷裂，爆發欠債超過100億人民幣（約450億台幣），包括對金融業欠債高達70億人民幣、共涉及36家金融機構，且該公司鋁加工本業已經停產；這使鄒平縣面臨區域性金融風暴。
齊星集團有限公司於1995年創立，為中國地方性大型民營企業，被視為山東鄒平縣支柱企業之一，以鋁產品深加工為主業，並涉及鐵塔、新材料、金融、地產等領域，集團控股的山東齊星鐵塔公司於2010年在深圳掛牌上市。齊星集團旗下鄒平鋁業公司於3月15日發布了停產通告，表示集團目前流動資產不足以支撐所有旗下公司運行，鄒平鋁業被迫暫停鋁業生產半年。
中媒魯網財經和第一財經日報報導，齊星集團因資金鏈斷裂，大量銀行貸款到期無法償還，當地正組織金融機構成立債權人委員會，來統一處理債權事宜；鄒平縣官方3月27日召開債權人會議，起草「齊星集團有限公司銀行業債委會合作公約」。
相關報導指出，齊星集團僅在中國金融業的債務就超過70億人民幣，涉及36家債權方金融機構，而在中國民間社會欠債金額約40億人民幣；該集團在中國金融業最大債權人為國信證券，曝險7.3億人民幣。
在齊星集團36個中國金融業債權人中，信貸放款規模在3億人民幣以上者，共有9家業者，包括中國銀行濱州市分行、國信證券、包商銀行北京分行、民生銀行濟南分行、農業銀行鄒平支行在內；放款規模超過1億人民幣規模的中國銀行機構，高達24家。
齊星集團債權方除了銀行業者外，還包括證券公司、資產管理公司、投資公司、信託公司、融資租賃公司、商業保理和小額貸款公司，涉及範圍十分廣泛的中國影子銀行體系的地下放貸。
隨著資金鏈斷裂，為齊星集團貸款擔保的部分單位帳戶也遭查封、凍結等情況，甚至有擔保企業被捲入債權人提起的訴訟程序。部份中媒報導，已有銀行業界對齊星集團提告。
分析師指出，地方政府協助齊星集團成立債權人委員會，旨在防止金融機構抽貸、凍結、執行相關資產情況，確保齊星集團能順利進行資產重組。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 渣男LINE用女性名 正妹美容師遭性侵、搶財
- 中國學生墜5樓重傷 警方報告：自稱看霧霾墜落
- 桃園》擔家務顧課業 「小天使」獲模範兒童
- 想知道出賣他的人…施明德調閱美麗島檔案遭拒
- 明晚氣溫驟降 北部下探12度
- 李明哲妻：分享民主在文明國家無罪
- 監院黨產條例釋憲「漏列」案由 民進黨團︰想掩飾什麼？
- 目擊者首映 遇威秀火警 許瑋甯柯佳嬿濃煙中疏散
- 戀戀情深達琳凱絲去世 李奧納多悼念
- 網球》「辛然配」再挫手下敗將 邁阿密4強卡位
- 英國啟動脫歐 卡麥隆：我們從來不喜歡歐盟旗
- 竹市YouBike再增3站 暢遊大學校園
- 校園徵才 三總73K搶人補護理荒
- 花蓮推無毒農業 立委促設農藥檢驗中心
- 母企業是藥廠 糖友車隊再戰環台賽
- 廢除網路隱私保護法 有何影響?
- 用膝撞破醉男脾臟 警重傷害起訴
- 兄弟一戰掃陰霾 史耐德這一勝獻球迷
- 小野鎮暴電影教學 街頭開講
- 梅西4場禁賽令 殺得阿根廷措手不及
- Win or go home！ 裕隆3臭皮匠 今鬥智小諸葛
- 自由廣場》事後避孕藥的思考理路
- 泰拒發簽證 呂秀蓮：南向政策要顧國人尊嚴
- 英國啟動脫歐 蘇格蘭大臣：躍入黑暗
- 龍潭蓋發電廠? 市府重申反對
- 指鄭永金涉貪 前竹縣長范振宗逆轉判無罪
- 反年改群眾盤查記者 掐頸飆髒話
- NBA》豪全能演出 自責不敵七六人
- 彰化綠營爆網內互打 選對會︰由主席提名下屆人選
- 中南部高溫達31度 明冷氣團來襲各地轉濕冷
- 自由談》 流氓大國真粗暴
- 赴「姊接」做臉之約 美容師中了淫狼「姦」計
- 八仙塵爆民事訴訟 再求償26億
- 大林健康趴趴走公車 長者愛
- 日智庫報告稱一中一台 中國跳腳
- 哈妮秀蠻腰 閃電登台24小時
- Issey Miyake台中展大店 楊乃文撒錢
- 無動力飛行場證 屏縣核發首張
- 5000元網購iPhone 收到一顆蘋果
- 經典賽第一炮 ELEVEN SPORTS再播百場台日職
標題：中國齊星爆倒債 山東現區域金融風暴
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email