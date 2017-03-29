Note7擬翻新賣 台灣三星不引進
2017-03-29
〔編譯王惠慧、記者楊雅民／綜合報導〕三星電子週二聲明，已回收九十七％的Note7手機，計畫將去年召回的數百萬支Galaxy Note7整新機後出售或出租。台灣三星強調，台灣不會引進回收翻新版的Note7手機在台販售。
三星表示，Note7在整新機後應該出租還是販售，由當地通信商與監管機關協調，以適合當地的做法，「在那之後才會確定發布日期」。三星也指出，計畫從不打算整新出售的Note7裝置中，回收使用或出售可再度使用零件，將在移除晶片及相機模組後，進行其他產品的測試，而銅、鎳、金、銀等貴金屬，將以環保方式取出。
三星也預計週三發表Galaxy S8，《華爾街日報》指出，新款S8手機面臨相當多挑戰，必須讓三星重新獲得消費者信任，使三星遠離政治醜聞、召回等窘境。不過，由於今年蘋果將發表十週年紀念iPhone，三星選在此時發表S8，承擔較高的風險。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： Note7
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 司改會議》派出所長說明案情 被質疑「層級很低」
- 豬哥亮拖病情有原因 為了「他」想拍片多掙錢
- 相信導航... 遊覽車闖小徑險翻覆
- 阿部寬機場白搭 快閃6小時猛賣茶
- 《告白遭拒》士官長熊抱女兵摸胸
- 兒童智慧錶 內建雙語有聲書
- 高雄》高鐵大學生週日優惠 5月起增3班
- 錦榮被爆有新歡 被拍到樹後「激抱」名模
- 全台最長 規格最高 卡丁車馬力最大─麗寶卡丁賽道 4月競速上陣
- 等紅燈也彈到渾然忘我 他讓網友大讚：這就是態度！
- 不參加謝師宴卻要繳錢？ 鄉民討論超熱烈！
- 一場賭注！陳禹勳蓄髮 楊大正吃素
- 釋憲理由 監院與國民黨很投味
- 柯自訴教唆洩密案 缺錄音鐵證 馬一審無罪
- 自由廣場》看青年吳崢對柯桑的苦口婆心…
- 沙灘模擬雪地 苗特生冬季特奧摘4金
- 日職》洋聯最大天敵 大谷是公約數
- 姚文智批走鐘 柯自認沒改變
- SOGO母親節 化妝品直逼3.5折
- 豬哥亮4段婚姻 花心遭嫌棄
- 女兒遇害週年》小燈泡媽：沒有一天不落淚
- 高雄》高架輕軌擋大樓 觀海變看鐵軌
- 北埔姜阿新洋樓拉皮 獲3千萬金援
- 今年第3例麻疹 傳染期曾搭亞聯客運
- 美研究人員：北韓可能準備核試
- 金素妍認愛半年 6月閃嫁李尚禹
- 蜜蜂少女隊裝萌 《你的名字》參一咖
- 〈愛唷傷腦筋〉愛的初衷 勤提醒
- 艾迪頓閃奔韓職 史總又「投」痛
- 〈Let’s talk〉媽媽與前女友熟絡 現任女友吃醋抱怨
- 哈妮隻身來台 預告秀舞技
- 歐巴馬乾淨能源計畫 川普開鍘
- 清水溪沿岸遭濫倒垃圾 綿延2公里
- 〈徵文啟事〉網路曬孩子
- 嘉義區漁會理監事選舉 藍營全拿
- 監委仉桂美︰我心如秤
- 洪稱病今停開中常會 中常委︰耍無賴
- 反去蔣化挨轟 柯反嗆「我加入民進黨好了」
- 楊士芳紀念林園 變身創新育成中心
- 自由廣場》評彰銀經營權之爭
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：Note7擬翻新賣 台灣三星不引進
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分