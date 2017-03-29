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Note7擬翻新賣 台灣三星不引進

2017-03-29

〔編譯王惠慧、記者楊雅民／綜合報導〕三星電子週二聲明，已回收九十七％的Note7手機，計畫將去年召回的數百萬支Galaxy Note7整新機後出售或出租。台灣三星強調，台灣不會引進回收翻新版的Note7手機在台販售。

三星表示，Note7在整新機後應該出租還是販售，由當地通信商與監管機關協調，以適合當地的做法，「在那之後才會確定發布日期」。三星也指出，計畫從不打算整新出售的Note7裝置中，回收使用或出售可再度使用零件，將在移除晶片及相機模組後，進行其他產品的測試，而銅、鎳、金、銀等貴金屬，將以環保方式取出。

三星也預計週三發表Galaxy S8，《華爾街日報》指出，新款S8手機面臨相當多挑戰，必須讓三星重新獲得消費者信任，使三星遠離政治醜聞、召回等窘境。不過，由於今年蘋果將發表十週年紀念iPhone，三星選在此時發表S8，承擔較高的風險。

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  • 三星電子聲明，計畫將回收的Note7手機，整新機後出售或出租。（路透）

    三星電子聲明，計畫將回收的Note7手機，整新機後出售或出租。（路透）

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