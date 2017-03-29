Apple Pay今上線 超商、賣場開刷

2017-03-29

七銀行先發 金融卡不能刷

〔記者李靚慧／台北報導〕果粉引頸期待的蘋果行動支付「Apple Pay」，今上午七時在台灣正式啟用。向來強勢的蘋果此次也不例外，七家首波發卡銀行雖然已準備妥當，但昨全面「噤聲」，連新聞稿都由蘋果統一規格製作；根據金管會統計，全台三十二萬台POS中的十三萬台、約四成機台，將可接受Apple Pay感應支付服務，但僅限綁定的信用卡、不包括金融卡，且要iPhone6等級以上才行。

Apple Pay為各大發卡銀行必爭之地，包括聯邦銀行、中國信託、玉山銀行、台新銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行及渣打銀行，都在首波上線名單中。

但相較於全聯、燦坤、全家等連鎖賣場、便利商店，昨大張旗鼓宣布將開放接受Apple Pay付款，七大發卡銀行強調受限於與蘋果簽訂保密協定，絕對不可在正式上線前對外發言。

蘋果今年二月在官網正式宣布Apple Pay即將登台消息，隔天相關發卡銀行陸續發出僅有一段、內文「一模一樣」、僅銀行名稱不同的新聞稿，讓外界發噱。據了解，七大發卡行昨發出的新聞稿，也僅有五段，其中三段文字完全相同，另兩段開放各銀行抒發對Apple Pay業務的期許及各式美言，完全不能有任何行銷資訊，且全數內容要送交蘋果審核。

但對果粉而言，Apple Pay在台灣上線，還是值得振奮的消息。銀行業者指出，上述首波上線的七家銀行，原已發出的信用卡，不論卡別都能綁定Apple Pay，但一支iPhone手機，只能綁定八張信用卡，這也是為什麼部分大型發卡行，使盡全力也要搶進第一波上線名單的主因。

對於Apple Pay正式上線，台版的「台灣Pay」不甘示弱，今也將正式對外發表，由財金公司使用「金融卡」既有規格，結合HCE及代碼化（Tokenization）技術提供的「雲支付」服務，讓廣大的金融卡持卡人，也可以享受「雲端行動支付」的便利。