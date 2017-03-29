打對折？ 台灣麥當勞50.9億賣了

2017-03-29

國賓第3代李昌霖接手 另須送公平會審查

〔記者黃佩君、楊雅民／台北報導〕經營三十餘年的台灣麥當勞去年底傳出將易主，經濟部投審會昨正式通過此交易案。投審會透露，美商麥當勞將所持台灣麥當勞百分之百股份轉讓予國內的德昱股份有限公司，投資金額還待精算，初估金額大約為新台幣五十．九億元；因涉及餐飲業結合，此案還得送公平會審查。

根據商業司公司登記資料，德昱資本額僅六十二．五萬元，董事長為仰德集團第三代二公子，身兼士開董事長及國賓飯店總經理的李昌霖，董事有信義房屋董事長周俊吉及士開董事許玉山，士開監察人高梅鳳也身兼德昱監察人。

從前年中，麥當勞美國總公司決定將出售台灣子公司後，包括統一、義美都曾被點名有意接手，但因麥當勞最早傳開價逾兩百億元，嚇退不少土洋買家；到去年底盛傳李昌霖積極結盟，投資高達一百億元資金接手，昨終獲投審會證實。

但買賣雙方對此十分低調，國賓僅說並未參與麥當勞交易內容，無法評論；台灣麥當勞也只回應，在台灣尋求長期策略夥伴的過程，已持續有所進展，現階段由於相關程序仍在進行中，公司不便進一步表示意見。

只是投審會通過的投資金額僅五十億元出頭，較市場先前傳出的百億身價，幾乎是打對折；另一家西式速食高層主管分析，這金額的確是過低，恐要等雙方公開交易條件後，才有辦法評論。

外傳李昌霖並未同時接手「麥當勞叔叔之家慈善基金會」營運；台灣麥當勞僅表示，全球四十二個國家有「麥當勞叔叔之家」，麥當勞不論採直營或區域授權發展的市場，都大力支持當地的「麥當勞叔叔之家」。

台灣「麥當勞叔叔之家慈善基金會」行政及財務皆獨立，且受衛福部及董事會監督，基金會的核心價值及服務方案的運作，不會因為台灣麥當勞轉為授權發展商而有所改變。