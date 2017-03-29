台幣強 人幣衰 中概電子慘雙殺

2017-03-29

和碩去年每股匯損1.7元

〔記者卓怡君／台北報導〕新台幣不僅近期對美元強勁升值，一年多來對人民幣升值幅度更達一成六。以中國為主要生產基地的電子代工大廠，匯損災情慘重，若貨款收付多採人民幣計價，更是慘被「雙巴」。

英業達被吃掉兩成獲利

和碩與英業達去年因新台幣升值與人民幣貶值雙重夾擊，匯損金額龐大，和碩去年匯損達四十三．八億元，侵蝕每股獲利一．七元，英業達去年匯損十九．二七億元，較前年匯損的六．六九億元是倍增。

英業達因貨款多採人民幣計價，去年匯損侵蝕每股獲利○．五三元，吃掉近兩成的本業獲利。英業達發言人游進寶表示，去年有六成匯損來自人民幣，近期新台幣持續強勁升值，對出口產業來說「極大壓力」，本季仍有匯損壓力，預估匯兌的影響可能延續到第二季。

游進寶說，積極避險能做的有限，英業達受到人民幣與新台幣兩頭影響，去年因人民幣造成較多的匯損，本季人民幣相對持穩，又碰上新台幣強升，「壓力還是很大」，今年公司全年表現可望優於去年，唯一且最大的變數就是匯率。

仁寶去年匯損金額十二．四三億元。仁寶總經理陳瑞聰表示，新台幣強勁升值對所有出口產業來說都很辛苦，政府應跳出來做些事。