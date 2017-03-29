去年EPS 網家6.94元 創業家兄弟2.92元

2017-03-29

〔記者廖千瑩／台北報導〕網路家庭（8044）昨公告去年合併營收257.42億元，創下歷年新高，年增12.5%，合併稅後淨利8.24億元，歸屬於母公司業主稅後淨利7.6億元，每股盈餘（EPS）6.94元。董事會昨也通過擬配發股利共5.58元，包含現金股利4.96元，股票股利0.62元。

網家表示，若不計105年度的一次性費用1.12億元，105年度稅後淨利應有9.9%年成長，但由於認列旗下子公司Ruten Global Inc.於去年海外IPO費用8500萬元和打銷轉投資事業康太數位整合（17Life）資產減損2750萬元，因此影響網家在105年度獲利表現。

網家旗下PChome24h購物第六座倉庫預計於今年第二季啟用，新倉庫投入營運後，將可拓增新品項及增加暢銷商品備貨數量，提高營運動能，展望2017年，網家將持續致力於優化網購流程，積極推動支付服務及拓展海外市場。

此外，創業家兄弟（8477）昨公告去年合併營收31.31億元，年增29.5%，稅後純益5179萬元，年增20%，每股盈餘2.92元，另董事會也通過擬每股配發1.88元現金股息、0.5元股票股利，合計2.38元股利。

創業家兄弟今年聚焦3大策略，包括擴大品牌產品銷售占比至三成、推出開箱直播衝銷售以及旗下APP功能再進化，董事長郭書齊強調，去年營收獲利雙位數成長，今年將持續力拚。