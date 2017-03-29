王道銀行︰5年拚第一大網銀
2017-03-29
〔記者李靚慧／台北報導〕國內首家原生數位銀行王道商業銀行（O-Bank），昨日正式推出個人金融產品，涵蓋存款、支付、信貸及房貸，董事長駱錦明指出，為了順利轉型為商業銀行，王道銀行在人員及軟硬體上，已投注5億元，期許王道銀5年內成為國內第一大網路銀行，並預計今年第二季上市。
王道銀行今年1月正式開行，當時已推出優惠的兩倍活存利率與無上限的簽帳金融卡（Debit Card）現金回饋，昨日配合新商品上市，更宣布加碼簽帳金融卡回饋率，即日起至今年底前，國內消費現金回饋提高到1.5%，國外則提高到2.3%，不限通路且無上限。
身為台灣第一家原生數位銀行，王道銀行昨日也宣布，首創推出全程線上信用貸款，消費者透過手機，就可在線上完成所有信用貸款的申辦手續，包括「數交貸」、「Mini貸」等線上申貸商品，也將陸續推出。
推個人金融產品 擬Q2上市
王道銀行已在去年第四季送件申請興櫃轉上市，該行已訂於4月6日舉行上市前業績發表會，預計今年第二季上市。王道銀行集團2016年底總資產達4968億元，稅前盈餘36.9億元，其中王道銀行稅後盈餘18.6億元，若扣除5億元的軟硬體投資，2016年的獲利達23.6億元。
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