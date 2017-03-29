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銳普案更三審逆轉 吳乃仁妻舅改無罪

2017-03-29

〔記者楊國文／台北報導〕股票上市公司銳普電子前副董事長詹定邦等9人，被控12年前以「假交易、真掏空」方式，掏空公司近7億元，詹定邦、泰暘投資長巫國正、營運長廖晁榕和女子謝淑莉，高等法院更二審分判9年到7年2月不等徒刑，泰暘集團副總裁陳俊旭通緝中；高法更三審昨判決大逆轉，認定檢方舉證不足以證明詹定邦等4人有掏空等犯行，將4人均改判無罪。

詹定邦等人昨未到庭聆判，此案爆發時，詹的姊夫是前證交所董事長吳乃仁，詹的胞姊詹彩虹則是投保中心總經理，使本案備受矚目。

檢不足以證明詹定邦等4人掏空

檢方起訴指出，詹定邦、陳俊旭等人組成泰暘集團，分任總裁和執行副總裁，94年1月間買入銳普公司股權加入經營團隊，詹出任銳普副董事長，泰暘先後向女子謝淑莉掌控下的多家公司，以購買LCD面板等電子器材為名製造假交易，兩年內匯出貨款6億9000多萬元，涉嫌掏空銳普，檢方將詹定邦、陳俊旭、銳普董事長陳貴全等9人起訴。

一審共開庭達27次，陳俊旭畏罪落跑，遭法院發佈通緝至今；陳俊旭的特別助理呂梁棋通緝落網後判刑8年，未再上訴而定讞；銳普董事長陳貴全、泰暘財務長黃耀南、國外部副理鍾閔丞等3名被告，更一審時獲判無罪定讞。

詹定邦、泰暘投資長巫國正、營運長廖晁榕和女子謝淑莉等4人，高院更二審分別判刑9年、7年4月、7年4月和7年2月徒刑，詹還被併科罰金7000萬元，4人均不服判決，上訴高院更三審。

高院更三審認定，詹定邦、巫國正、廖晁榕3人，不知陳俊旭、呂梁棋所主導的銳普公司營業行為是「假交易、真掏空」，謝淑莉也自始即認為她和當時上市公司銳普電子合法交易，加上檢方舉證不足以證明詹等4人有掏空、背信等犯行，昨天逆轉將詹等4人改判無罪。可上訴。

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  • 高院更三審逆轉改判吳乃仁妻舅詹定邦等四人均無罪。（記者楊國文攝）

    高院更三審逆轉改判吳乃仁妻舅詹定邦等四人均無罪。（記者楊國文攝）

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