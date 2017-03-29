林敏雄︰全聯今年營收可達1100億
〔記者楊雅民／台北報導〕全聯福利中心董事長林敏雄表示，全聯去年營收首度衝破1000億元大關，預估今年全台總店數將逾950家，年營收可望維持兩位數成長，達1100億元。
林敏雄指出，全聯過去5年投資超過120億元進行基礎建設，在桃園觀音、台中沙鹿、高雄岡山架構北中南物流中心，在新北五股買進2000坪土地，投資逾20億元打造生鮮處理中心，今年也正式啟用。
金門澎湖分店業績最好
他說，剛接手全聯時，全聯店數僅68家，當時由軍公教福利社代送商自己開的聯社有100~200家，後來都活不下去，拜託他接手經營，「那時候不算併購，只是換個招牌經營而已。」
後來則先後併了楊聯社、善美的超市、台北農產運銷超市、全買超市和松青超市等，帶動全聯每年淨增店以50~60家的速度快速成長。
過去全聯幾乎一家店平均年營收約1億元，去年近900家店，年營收約1010億元，等於是平均一家店單店年營收達1.12億元，單店營收持續提升中，並未因為店數的成長而分食。
全聯今年淨增店仍會維持50~60家展店速度，合併松青超市後重疊的商圈今年也會同步進行商圈盤整，明年全聯全台店數將正式衝破1000家的規模。
至於，外島金門和澎湖開設的分店，雖然業績嚇嚇叫，在當地沒有競爭對手，但考量物流成本及當地零售業反彈聲浪不斷，原則上不會再開新店。
與日本阪急導入現烤麵包
林敏雄說，「戲棚下腳先站著」，全聯以後要賣什麼都可以，透露全聯與日本阪急BAKERY技術合作導入的現烤麵包，今年會加速展店，有機會挑戰100家。
至於全聯現煮咖啡OFF COFFEE並非以賺錢為目的，而是以為消費者奉茶的概念營運，目前在全台已開了50~60家，也將持續拓店。
他並強調，全聯目前已是全台最大的生鮮賣場，生鮮占總營收占比已達2成，須對消費者盡更多的責任，強調全聯今年將擴大與本土農漁業合作，紅豆契作面積將擴大至75公頃，產量將達10萬包。
同時將在七股契養1000甲黑面文蛤，文蛤契約量約3000噸，同時透過生態養殖混養虱目魚和白蝦，虱目魚契養量約200噸。
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