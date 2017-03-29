第一金今年現金股利估逾1元

2017-03-29

〔記者盧冠誠／台北報導〕公股金融機構股利政策陸續出爐，繼台企銀（2834）、合庫金（5880）後，法人預估，第一金（2892）今年光現金股利即可望有1元以上水準，創2008年全球金融海嘯以來新高。

若以第一金昨日收盤價18.1元計算，假設每股現金股利至少1元，現金殖利率將超過5.4％，幾乎是目前定存利率的5倍。

法人表示，第一金去年每股發放1.4元股利，其中現金、股票各為0.95元、0.45元，預估今年總股利水準應與去年差不多，但考量近年公股金控資本適足率無虞、盈餘轉增資壓力減輕，現金股利可望拉高至1元以上。

以合庫金為例，日前宣布每股配發0.75元現金股利、0.3元股票股利，合計1.05元，略高於去年的1元；不過，組成部分卻有極大差異，去年的1元股利中，現金、股票股利分別為0.3元、0.7元，今年則是大幅拉升現金股利比重。

至於台企銀今年每股將配發現金股利0.102元、股票股利0.3元，合計0.402元，表現較去年0.6元（現金股利0.1元、股票股利0.5元）差。